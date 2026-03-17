Dharashiv News: धाराशिवच्या ६७ विद्यार्थ्यांचे ‘इस्रो’कडे उड्डाण; शैक्षणिक सहलीसाठी रवाना; आविष्कार अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना विज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव

धाराशिव: जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तकी ज्ञानात न रमता संशोधक वृत्ती जोपासावी आणि नावीन्यपूर्ण क्षेत्रात आपले नाव उजळवावे, या उद्देशाने राष्ट्रीय आविष्कार अभियानाअंतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील ६७ गुणवंत विद्यार्थी रविवारी (ता. १५) 'इस्रो'च्या शैक्षणिक सहलीसाठी रवाना झाले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अर्चना पाटील आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनांक घोष यांनी या सहलीच्या बसला हिरवा झेंडा दाखवून मार्गस्थ केले..डॉ. घोष यांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या आठवणी सांगून प्रोत्साहित केले. प्रवासात सुरक्षिततेची काळजी घेण्याच्या सूचना देतानाच त्यांनी विद्यार्थ्यांमधील कुतूहल जागृत ठेवण्यासाठी शिक्षकांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. .यावेळी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) रवींद्र खंदारे, विस्तार अधिकारी दत्तप्रसाद जंगम, समन्वयक सुनीता काटकर, कनिष्ठ अभियंता सुजित गरड आणि राम राऊत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. जंगम यांनी सूत्रसंचालन केले, तर खंदारे यांनी आभार मानले..प्रत्यक्ष अनुभवाची शिदोरी!पाटील म्हणाल्या, की आमच्या शालेय जीवनात आम्हाला अशा प्रकारे राज्याबाहेर जाण्याची संधी मिळाली नव्हती, मात्र आज जिल्हा परिषदेचे विद्यार्थी भाग्यवान आहेत. केंद्र सरकारच्या आविष्कार अभियानामुळे त्यांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्याची संधी मिळत आहे. विद्यार्थ्यांनी या सहलीतील प्रत्येक अनुभवाचे लेखन करून ठेवावे, जेणेकरून तो अनुभव कायमस्वरूपी स्मरणात राहील..सहलीचे स्वरूप आणि उद्दिष्टसमग्र शिक्षा अभियानांतर्गत ही सहल बंगळूरमार्गे केरळला रवाना झाली. सहा दिवसांच्या या सहलीमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षांत चमकलेल्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावरील एकूण ६७ विद्यार्थ्यांचा सामेवश आहे. यामध्ये ३६ मुली आणि ३१ मुलांचा समावेश आहे. केरळमधील विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, नेपियर म्युझियम, त्रिवेंद्रम झू, कोवलम बीच, मरीन एक्वेरियम तसेच बेंगलोरमधील विश्वेश्वरय्या म्युझियम, विधानसभा आणि उच्च न्यायालय या ठिकाणांना विद्यार्थी भेट देणार आहेत.