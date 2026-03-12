Dharashiv Heatwave: धाराशिवचा पारा ३८ अंशांवर; दुपारी रस्त्यांवर शुकशुकाट;मार्चमध्येच उन्हाचा तडाखा; सुगीच्या कामांवर परिणाम

धाराशिव: जिल्ह्यात मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच उन्हाने आपला खरा चेहरा दाखवण्यास सुरवात केली आहे. धाराशिव शहरासह जिल्ह्याचा सरासरी पारा आता ३८ अंश सेल्सिअसच्या उंबरठ्यावर पोचल्याने संपूर्ण जिल्हा घामाघूम झाला आहे. .कडाक्याच्या उन्हामुळे दुपारी शहरात शुकशुकाट पाहायला मिळत असून, ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या सुगीच्या कामांनाही उन्हाचा मोठा फटका बसत आहे. दुपारी १२ ते ४ या वेळेत उन्हाच्या झळा इतक्या तीव्र आहेत, की शहरातील मुख्य बाजारपेठ आणि रस्त्यांवर शुकशुकाट दिसून येत आहे. जिल्हाभरातून कामानिमित्त शहरात येणारे नागरिक उन्हापासून वाचण्यासाठी झाडांच्या किंवा इमारतींच्या सावलीचा आधार घेत आहेत..Mumbai Heatwave: मुंबईचं तापमान ४० अंशांवर का पोहोचलं? तज्ज्ञांनी कारणच सांगितलं; मोठा खुलासा आला समोर.दुपारच्या वेळी अत्यावश्यक काम असल्याशिवाय नागरिक घराबाहेर पडणे टाळत आहेत. विशेष म्हणजे, आपली वाहने तापू नयेत यासाठी वाहनधारक सावली पाहून गाड्या पार्क करत आहेत. सुगीच्या कामांची ‘शिफ्ट’ बदलली जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सध्या ज्वारी, गहू आणि हरभरा या पिकांची काढणी, बांधणी आणि मळणीची कामे ऐन भरात आहेत.मात्र, कडक उन्हामुळे शेतकरी आणि मजुरांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने कामाच्या वेळा बदलल्या जात आहेत. शेतकरी, मजूर सकाळी ७ पासूनच शेतात कामाला सुरवात करत आहेत आणि सकाळी अकरापर्यंत काम आटोपून सावलीचा आधार घेत आहेत..Electricity Bill Reducing Tips : उन्हाळ्यात वीज बिल कमी करायचय? वापरुन बघा 'या' 3 सोप्या ट्रिक्स; हळू हळू चालू लागेल मीटर.त्यानंतर दुपारी ११ ते ३ या वेळेत शेतात काम करणे अशक्य झाल्याने शेतकरी आणि मजूर झाडांखाली विश्रांती घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. तर दुपारी तीननंतर पुन्हा कामाला सुरवात करून सहापर्यंत सुगीची कामे केली जात आहेत..व्यवसायावरही परिणामदुपारच्या वेळी बाजारपेठेत ग्राहक फिरकत नसल्याने व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावरही परिणाम झाला आहे. शीतपेये, रसवंती गृहे आणि छत्री-टोपी विक्रेत्यांच्या दुकानात मात्र नागरिकांची रेलचेल पाहायला मिळत आहे. मार्चच्या सुरवातीलाच उन्हाचा वाढता पारा पाहता, येणारे दिवस अधिक त्रासदायक राहतील, असा अंदाज नागरिक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता नागरिकांनी भरपूर पाणी प्यावे आणि दुपारी बाहेर पडताना डोक्याला रुमाल किंवा टोपीचा वापर करावा, असे आवाहन आरोग्य तज्ज्ञांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.