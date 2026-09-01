Dharashiv Tiger Return: धाराशिवमध्ये पुन्हा वाघाची डरकाळी, येडशी अभयारण्याकडे जाण्याचा अंदाज; वन विभागाचे सतर्कतेचे आवाहन

धाराशिव: सात महिन्यांपासून गायब झालेल्या वाघाने पुन्हा एकदा जिल्ह्यात पुनरागमन करीत डरकाळी फोडली. वाशी तालुक्यातील घाटपिंप्री येथे वाघाच्या पायाचे ठसे (पगमार्क्स) आढळल्याने तो धाराशिवच्या सीमाभागात परतल्याची पुष्टी झाली. बीड जिल्ह्यातील बालाघाट परिसरातून त्याने धाराशिव जिल्ह्यात प्रवेश केला. आता तो जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील येडशी रामलिंगघाट अभयारण्याकडे कूच करण्याची शक्यता वन विभागाने वर्तवली आहे. .वाघ पावणेदोन वर्षापूर्वी पहिल्यांदा येडशी अभयारण्यात दिसला होता. त्यानंतर तुळजापूर तालुक्यातील अपसिंगा ते भूम दरम्यानच्या ८० किलोमीटरच्या बालाघाट डोंगररांगेत दीर्घकाळ अधिवास केला. याच मार्गावर तो वारंवार फेऱ्या मारत होता. मात्र, ६ ते ७ महिन्यांपासून तो गायब होता..Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का? १४ आमदार शिंदे गटात जाणार; मातोश्रीवर तातडीची बैठक.वन विभागालाही त्याचा मागमूस लागत नव्हता. दीड महिन्यापूर्वी तो बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील बालाघाट परिसरात ‘ट्रॅक’ झाला होता. त्यानंतर पुन्हा त्याने धाराशिवच्या हद्दीत प्रवेश केला. पकडण्यासाठी राबली होती मोहीम पावणेदोन वर्षापूर्वी वाघाला पकडण्यासाठी ‘टायगर सेल’ नावाची समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याला पकडण्याचे प्रयत्नही झाले होते. परंतु, वाघाच्या हालचालींचे निरीक्षण केल्यानंतर, वाघाला बालाघाट परिसरातच नैसर्गिक अधिवासात राहू द्यावे, असा अहवाल समितीने दिला. त्यामुळे त्याला पकडण्याची मोहीम थांबवण्यात आली..शेतकऱ्यांसाठी आवाहनवाघाबाबत पसरणाऱ्या अफवांवर शेतकऱ्यांनी विश्वास ठेवू नये. अभयारण्याच्या क्षेत्रात पाळीव जनावरे चारण्यासाठी सोडू नयेत. रात्री शेतात जाताना टॉर्च आणि काठी सोबत ठेवावी. वाघाबाबत संशयास्पद हालचाल आढळल्यास सुरक्षितस्थळी जावे आणि माहिती द्यावी, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे..Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचे उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू; वैद्यकीय तपासणीस नकार, डॉक्टरांचे पथक परतले.वाघ त्याच्या निश्चित मार्गावरूनच मार्गक्रमण करत असून घाटपिंप्री येथे ‘ट्रॅक कॅमेरे’ लावण्यात आले आहेत. वाघाच्या वास्तव्यामुळे परिसरातील रानडुकरांचा शेतकऱ्यांना होणारा उपद्रव कमी झाला आहे. याशिवाय, इको-सिस्टीमचा (पर्यावरणीय) समतोल राखण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे वाघ धाराशिव जिल्ह्यात असणे हे आपल्या निसर्ग समृद्धीचे लक्षण आहे. -व्ही.एस. खुटे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भूम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.