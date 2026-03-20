Dharashiv News: काढणीला आलेला घास पाण्यात! धाराशिव जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने शेतकरी हवालदिल

धाराशिव: जिल्ह्यात गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा कडाका वाढत असतानाच गुरुवारी (ता. १९) दुपारी अचानक वातावरणात बदल झाला. दुपारी अडीच ते चारच्या सुमारास धाराशिव शहरासह जिल्ह्यातील बहुतांश भागांत विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. वाशी तालुक्यात विजोरा परिसरात गारपीट झाली. त्यामुळे काढणीला आलेल्या, काढून ठेवलेल्या रब्बी पिकांसह फळबागांचे नुकसान झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे..धाराशिव शहरात हलका पाऊस झाला. तसेच तालुक्यातील येडशी, तडवळे, तेर आणि तालुक्यातील इतर गावांत पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. तसेच कळंब आणि वाशी तालुक्यातही पावसाच्या सरी कोसळल्या. वाशी तालुक्यात अवकाळी पावसासह काही भागांत गारपीट झाली. काढणीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या गहू, ज्वारी व हरभरा या प्रमुख पिकांसह आंबा बागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. विजोरा (ता. वाशी) परिसरात सुमारे अर्धा तास गारांचा पाऊस झाला. .Dharshiv Hailstorm News: लातूर-धाराशिवमध्ये गारपीटीचा कहर; शेती पिकांसह फळबागांचे मोठे नुकसान; अवकाळी पावसाचा तडाखा!.तालुक्यातील काही भागांत रिमझिम पाऊस झाला. तुळजापूर तालुक्यात हलका पाऊस झाला. सध्या शेतात रब्बी हंगामातील ज्वारी, हरभरा आणि गव्हाची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पिके कापून खळ्यावर किंवा शेतात ढीग लावून ठेवली होती. अचानक आलेल्या पावसामुळे ही पिके झाकण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी धावपळ उडाली. तरीही अनेक ठिकाणी ज्वारीचा कडबा आणि कापलेला हरभरा भिजल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. .Dharashiv News: लोहारा तालुक्यात दुहेरी तडाखा! गारपीटनंतर पावसाने हरभरा-गहू पिके पूर्ण उद्ध्वस्त.फळबागांनाही फटका; आंबा-द्राक्षे धोक्यातकेवळ रब्बी पिकेच नव्हे, तर जिल्ह्यातील फळबागांनाही या अवकाळीचा मोठा फटका बसला आहे. सध्या आंब्याला मोहोर आणि फळे लागलेली असताना पाऊस आणि वाऱ्यामुळे ती गळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. तसेच द्राक्ष बागायतदारांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. भूम, परंडा तालुक्यात मध्यम पाऊस झाला. लोहारा तालुक्यांत तासभर जोरदार सरी कोसळल्या. उमरगा तालुक्यात हलका पाऊस धाला. जिल्हाभरात दुपारपासूनच ढगाळ वातावरण असल्याने शेतकऱ्यांच्या काळजात धडधड वाढली होती..तापमानात घट, हवेत गारवासकाळपासून कडाक्याच्या उन्हामुळे नागरिक घामाघूम झाले होते. मात्र, दुपारच्या पावसामुळे तापमानात अचानक घट झाली. हवेत गारवा निर्माण झाला. उन्हाच्या झळांपासून दिलासा मिळाल्याने शहरातील जनजीवन सुखावले असले, तरी ग्रामीण भागात मात्र नुकसानीची चिंता व्यक्त होत आहे.वाशीमध्ये गारपिट वाशी तालुक्यात गुरुवारी (ता. १९) दुपारी दोनच्या सुमारास अवकाळी पाऊस झाला. तर काही भागांत गारपिटीने रब्बी पिकांना मोठा फटका बसला. काढणीला आलेल्या गहू, ज्वारी व हरभरा तसेच आंबा बागांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोरडे हवामान असल्यामुळे शेतकरी गहू, ज्वारी व हरभरा काढणीस व्यस्त होते. अनेक ठिकाणी काढलेले पीक शेतात ढीग लावले होते; अचानक आलेल्या पावसामुळे ही ढीग भिजल्याने धान्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गव्हाच्या ओंब्यांमध्ये ओल लागल्यास अंकुर फुटण्याचा धोका वाढतो. हरभऱ्याचे घाटे काळवंडण्याची शक्यता असून, ज्वारीच्या कणसांनाही फटका बसला आहे. विजोरा परिसरात सुमारे अर्धा तास गारपिटीसह पाऊस झाला.. भूममध्ये आंबा, द्राक्ष, चिकू बागांचे नुकसानभूम तालुक्याच्या अनेक भागांत गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी पाचच्या सुमारास झालेल्या अवकाळी पावसाने रब्बी पिके आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली. गहू, ज्वारी, हरभरा, कांदा तसेच आंबा, द्राक्ष, चिकू या सारख्या पिकांना मोठा फटका बसला. तालुक्यातील चिंचपूर, मात्रेवाडी, कंजारवाडी, सावरगाव, सोनगिरी, कासामरी, वरूड, रामेश्वर या गावांमध्ये केशर आंब्यासह इतर आंबा बागा आहेत. जोरदार वाऱ्यामुळे फळगळ झाली असून, द्राक्ष बागांमध्येही घडांचे नुकसान झाले आहे. विशेषतः कांदा व हरभऱ्याचे उभे पिके भिजून खराब झाली असून उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे तातडीने पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे..तुळजापूर तालुक्यात पिकांचे नुकसानतुळजापूर तालुक्यात गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास अचानक वादळी वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. या पावसामुळे द्राक्षे, आंबा, रब्बी ज्वारीसह ढोबळी मिरची या पिकांचे नुकसान झाल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. देवसिंगा तुळ येथील शेतकरी लक्ष्मण शिंदे यांच्या शेतातील शेडनेटमध्ये असलेल्या ढोबळी मिरचीचे नुकसान झाले असून, द्राक्षे आणि आंब्याचे पिकांचेही नुकसान झाले आहे. तालुक्यात आरळी खुर्द, बिजनवाडी, जवळगा मेसाई आणि सिंदफळ या भागातही अवकाळी पाऊस झाला. अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची तारांबळ उडाली.