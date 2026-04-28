Dharashiv News: धाराशिवकरांची तहान भागेना; पाणीसाठा उपलब्ध असूनही शहरात आठ दिवसांआड पाणी

धाराशिव: ऐन उन्हाळ्याच्या तडाख्यात धाराशिवकरांची पाण्यासाठी गैरसोय होत आहे. धरणांत मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असतानाही केवळ धाराशिव नगरपालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शहराचा पाणीपुरवठा आता पाच दिवसांऐवजी आता थेट आठ दिवसांआड होणार आहे. त्यामुळे धरण उशाला आणि कोरड घशाला, अशी विदारक स्थिती सध्या धाराशिव शहरात पाहायला मिळत आहे.."महावितरणकडून वीजपुरवठा विस्कळित होत असल्याने उजनी, हातलाई आणि खांडवी येथील पंपहाउस बंद पडत आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असून, लवकरच पाणीपुरवठा पूर्वीप्रमाणे सुरळीत करण्यात येईल."- संग्राम भापकर, पाणीपुरवठा अभियंता, नगरपालिका, धाराशिव.पाणी आहे, पण नियोजन नाही!शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्त्रोतांमध्ये यंदा समाधानकारक पाणीसाठा आहे. मात्र, नगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील विस्कळितपणामुळे शहरातील अनेक भागांत आठ-आठ दिवस नळाला पाणी येत नाही. पाच दिवसांच्या अंतराने होणारा पुरवठा आता लांबल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, काही भागांत पाणी येते, तर काही भागांत कमी दाबाने पुरवठा होतो, अशा तक्रारी आहेत..महिलांचे हाल आणि आर्थिक भुर्दंडआठ दिवसांतून एकदा पाणी येत असल्याने साठवलेले पाणी पुरत नाही. परिणामी, महिलांची तारांबळ उडत आहे. ज्यांना शक्य आहे, ते नागरिक ५०० ते ७०० रुपये देऊन पाण्याचे टँकर विकत घेत आहेत. मात्र, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना हा आर्थिक भुर्दंड सोसवत नसल्याने त्यांच्यासमोर पाण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे..नगरपालिकेचा नाकर्तेपणा ऐरणीवरउन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच पाणीपुरवठ्यात येणाऱ्या अडचणी, त्यावरील उपाययोजनांचे नियोजन करणे आवश्यक होते. याकडे नगरपालिकेने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. मुबलक पाणी असूनही जर शहराला आठ दिवस तहानलेले राहावे लागत असेल, तर याला प्रशासनाचा नाकर्तेपणा नाही तर काय म्हणायचे? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. नगरपालिकेने तातडीने दुरुस्ती आणि नियोजनावर भर देणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हा उन्हाळा धाराशिवकरांसाठी अधिकच तापदायक ठरणार, हे निश्चित.