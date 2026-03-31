Dharashiv News: बाजारहाटसाठी आलेल्यांची वाहने महामार्गावर; आठवडे बाजारासाठी अपुरी जागा असल्याने वाहतूक कोंडी

धाराशिव: शहरातील दर रविवारी भरणाऱ्या आठवडे बाजारात व्यापाऱ्यांसाठी जागा अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांना राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या उपलब्ध जागेत भाजीपाल्यांची विक्री करावी लागत आहे. त्यातच बाजारात येणाऱ्या ग्राहकांसह व्यापाऱ्यांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा नसल्यामुळे दुचाकी वाहने थेट महामार्गावरच उभी केली जात असल्याने तेथे वाहतुकीची समस्या निर्माण होत आहे..धाराशिव शहरातील आठवडे बाजार दर रविवारी राष्ट्रीय महामार्गापासून काही अंतरावर असलेल्या मैदानात बाजार भरतो. आठवडे बाजाराचे मैदान सध्या व्यापाऱ्यांसाठी अपुरे पडू लागल्याने भाजीपाला विक्रेते आणि ग्राहकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. जागा उपलब्ध नसल्याने विक्रेत्यांना थेट राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेलाच आपला व्यवसाय थाटावा लागत आहे..शहराची वाढती लोकसंख्या आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता, सध्याचे बाजाराचे मैदान अत्यंत अपुरे ठरत आहे. अनेक मोठे व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते सकाळपासूनच जागेसाठी धडपडत असतात. ज्यांना मुख्य मैदानात जागा मिळत नसल्यामुळे नाइलाजस्तव जास्तव राष्ट्रीय महामार्गालगतच भाजीपाला घेऊन बसत आहेत..पार्किंगचा प्रश्न गंभीरबाजारात येणाऱ्या ग्राहकांसह व्यापाऱ्यांच्या वाहनांसाठी पालिकेकडून कोणतीही अधिकृत पार्किंगची सोय करण्यात आलेली नाही. परिणामी, बाजारासाठी येणारे ग्राहक आपली दुचाकी व अन्य वाहने थेट महामार्गावरच उभी करीत आहेत. रस्त्याच्या दुतर्फा लागलेल्या वाहनांमुळे महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या जड वाहनांना मार्ग काढणे कठीण होत आहे. बाजारातून साहित्य खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांची पायी वर्दळ याठिकाणी असते..त्यातच महामार्गावरच कडेला दुचाकी उभ्या केलेल्या असतात. दुभाजक आणि दुचाकींच्या रांगेमध्ये एकावेळी एकच वाहन जाईल इतकीच जागा असते. त्यामुळे मोठ्या वाहने घेऊन चालकांना मोठी कसरत करावी लागते. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस तेथे दर रविवारी असतात. त्यांच्याकडून बाजार मैदानाजवळ वाहतुकीला शिस्त लावण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जातो. दर रविवारी होणारी वाहतुकीची ही समस्या दूर करण्यासाठी आठवडे बाजार मैदानाजवळ पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..कामासाठी अद्याप मिळाला नाही मुहूर्तआठवडे बाजाराच्या मैदानात व्यापाऱ्यांसाठी काही कट्टे बांधलेले आहेत; परंतु व्यापाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता ते अपुरे ठरत आहेत. चार वर्षांपूर्वी या ठिकाणी अद्ययावत भाजीमंडईच्या उभारणीसाठी पाच कोटींचा निधीही मंजूर झाला होता. मात्र, त्यातून अद्यापही कामाला मुहूर्त मिळालेला नाही.