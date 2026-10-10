Bhoom News : धाराशिवच्या लेकीची राष्ट्रीय स्तरावर सुवर्ण भरारी! हिवरड्याच्या पार्थसारथी मुंडेचे दिल्लीतील राष्ट्रीय लॉन टेनिस स्पर्धेत अजिंक्यपद

- धनंजय शेटेभूम - जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर ग्रामीण भागातील खेळाडूही राष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात आपली वेगळी ओळख निर्माण करू शकतात, हे भूम तालुक्यातील हिवरडा गावची कन्या पार्थसारथी अरुण मुंडे हिने आपल्या दमदार कामगिरीतून सिद्ध करून दाखवले आहे. दिल्ली येथे झालेल्या राष्ट्रीय लॉन टेनिस स्पर्धेत १८ वर्षांखालील गटात अजिंक्यपद पटकावत पार्थसारथीने घवघवीत यश संपादन केले. तिच्या या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे हिवरडा गावासह भूम तालुका आणि धाराशिव जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..देशभरातील अव्वल खेळाडूंनी सहभाग घेतलेल्या या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत पार्थसारथीने आपल्या खेळातील कौशल्य, अचूक फटके, आत्मविश्वास आणि जिद्दीच्या बळावर प्रतिस्पर्ध्यांना मागे टाकत विजेतेपदावर नाव कोरले. ग्रामीण भागातून पुढे येत राष्ट्रीय स्तरावर अजिंक्यपद मिळवण्याची तिची कामगिरी जिल्ह्यातील उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..६४ अव्वल खेळाडूंच्या स्पर्धेत पार्थसारथीचा दबदबा५ ते १० ऑक्टोबरदरम्यान ऑल इंडिया टेनिस असोसिएशन आणि दिल्ली लॉन टेनिस असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय लॉन टेनिस स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत देशभरातील ६४ अव्वल मानांकित खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे स्पर्धेत विजेतेपद मिळवण्यासाठी खेळाडूंमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळाली.अशा तगड्या स्पर्धेत पार्थसारथीने आपल्या खेळातील सातत्य आणि तांत्रिक कौशल्याच्या जोरावर उत्कृष्ट कामगिरी केली. प्रतिस्पर्ध्यांच्या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देत तिने १८ वर्षांखालील गटात अजिंक्यपद पटकावले. राष्ट्रीय स्तरावरील या यशामुळे तिच्या मेहनतीचे आणि सातत्यपूर्ण सरावाचे चीज झाले आहे..बालेवाडीतील सरावातून राष्ट्रीय यशाला गवसणीपार्थसारथी सध्या पुणे येथील बालेवाडी क्रीडा संकुलात लॉन टेनिसचा नियमित सराव करत आहे. राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली शिस्त, सातत्य, शारीरिक क्षमता आणि मानसिक तयारी यांवर ती भर देत आहे. नियमित सराव आणि खेळाप्रती असलेल्या निष्ठेच्या बळावर तिने दिल्लीतील स्पर्धेत आपले कौशल्य सिद्ध केले.लॉन टेनिससारख्या खेळात राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत, तांत्रिक कौशल्य आणि मानसिक खंबीरपणा महत्त्वाचा असतो. या सर्व बाबींच्या जोरावर पार्थसारथीने मिळवलेले यश तिच्या पुढील क्रीडा वाटचालीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..हिवरडा गावासह जिल्ह्यात अभिमानाचे वातावरणहिवरडा या ग्रामीण भागातून पुढे येत पार्थसारथीने राष्ट्रीय स्पर्धेत अजिंक्यपद मिळवल्याने गावाच्या नावलौकिकात भर पडली आहे. तिच्या यशामुळे भूम तालुका आणि धाराशिव जिल्ह्यातील क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील मुलींमध्येही विविध क्रीडा प्रकारांत मोठी क्षमता असून, योग्य संधी, प्रशिक्षण आणि मेहनतीच्या बळावर त्या राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवू शकतात, याचे पार्थसारथी हे उत्तम उदाहरण ठरली आहे..तिच्या या कामगिरीमुळे जिल्ह्यातील अन्य होतकरू खेळाडूंनाही क्रीडा क्षेत्रात पुढे जाण्याची प्रेरणा मिळणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मिळवलेल्या या यशानंतर पार्थसारथीने भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्येही उल्लेखनीय कामगिरी करावी आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.हिवरड्याच्या मातीतून दिल्लीच्या क्रीडांगणापर्यंत मजल मारत राष्ट्रीय विजेतेपदाला गवसणी घालणाऱ्या पार्थसारथी अरुण मुंडे हिचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत असून, तिच्या पुढील क्रीडा कारकिर्दीसाठी शुभेच्छा दिल्या जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.