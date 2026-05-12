Beed News: आश्वासनांचा पाऊस अन् अपघातांचा कहर; धारूर घाटात निष्पापांचे बळी कधीपर्यंत, जीवघेणी वळणे; सरकारचे भिजते घोंगडे

किल्ले धारूर: अंधार पडलेला असताना घाटातून एखादे अवजड वाहन संथ गतीने खाली उतरत असते. अचानक हवेचा दाब कमी होतो, ब्रेक फेल होतात आणि पुढच्याच क्षणी एका भीषण आवाजाने धारूरचा घाट हादरून जातो. आरडाओरडा, काचांचा खच आणि रक्ताने माखलेला रस्ता... हे चित्र धारूर घाटासाठी आता नित्याचेच झाले आहे. पुन्हा एक घर उघड्यावर पडलं, अशी हतबल भावना स्थानिक नागरिक व्यक्त करतात. गेल्या आठ वर्षांत या तीन किलोमीटरच्या अरुंद पट्ट्याने शेकडो संसार उद्ध्वस्त केले आहेत. या घाटातून प्रवास करताना वाहनचालकांच्या काळजाचा ठोका चुकतो आणि प्रवाशांच्या चेहऱ्यावर भीतीचे थर स्पष्ट जाणवतात. हा घाट नसून मृत्यूचा सापळा बनला आहे, अशी भीषण वास्तवता आज समोर आली आहे..२०१७ मध्ये खामगाव-पंढरपूर हा राष्ट्रीय महामार्ग (५४८ सी) धारूर शहरातून गेला. या मार्गामुळे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्याला जोडणारा सर्वांत जवळचा मार्ग म्हणून याकडे पाहिले जाऊ लागले. मात्र, माजलगाव ते धारूर दरम्यान असलेल्या तीन किलोमीटरच्या अरुंद आणि नागमोडी वळणाच्या घाटाने या प्रगतीला ब्रेक लावला आहे. महामार्ग करताना तांत्रिक कारणे पुढे करून या घाटाचे रुंदीकरण सोडून दिले गेले. जसजशी वाहतूक वाढली, तसतसे अपघातांचे प्रमाणही भयानक वाढले आहे. विशेष म्हणजे, या घाटात ना संरक्षक कठडे आहेत, ना सुरक्षेच्या इतर उपाययोजना. एखादे वाहन वळणावर थोडे जरी चुकले, तरी थेट दरीत कोसळण्याची भीती असते..राजकारण्यांच्या आश्वासनांची हवालोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंकजा मुंडे यांच्या प्रचारसभेत माजलगाव येथे धारूर घाट रुंदीकरणाचे आश्वासन दिले होते. मात र, निवडणूक संपली आणि ते आश्वासनही हवेत विरले. केवळ गडकरीच नव्हे, तर जिल्ह्याचे अनेक बडे नेते आणि अधिकारी या घाटातून अनेकदा प्रवास करतात, अपघात झाला की सांत्वन करतात, कोट्यवधींच्या निधीची घोषणा करतात; पण प्रत्यक्षात घाटात दहा पैशांचेही काम झालेले दिसत नाही. कोट्यवधींच्या निधीच्या गप्पा मारल्या जातात, मात्र स्थानिक गोरगरीब जनतेची घरे या अपघातांमुळे रस्त्यावर येत आहेत..मृत्यूची 'ब्लॅक स्पॉट' वळणेधारूर घाटात ठरावीक ठिकाणीच अपघातांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. धारूरकडून माजलगावच्या दिशेने जाताना मसोबा मंदिराजवळ अतिशय अरुंद आणि तीव्र नागमोडी वळण आहे. घाटातील एकूण अपघातांपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक अपघात याच परिसरात होतात. त्यापुढे गेल्यावर 'कवठाचे झाड' या ठिकाणी तीव्र उतार असून तिथे वाहनांचे नियंत्रण सुटल्याने मोठे अपघात घडतात. या धोकादायक वळणांवर साधे सूचना फलकही नसल्याने नवीन वाहनचालकांचा गोंधळ उडतो..३३० कोटींचा प्रस्ताव धूळखातबीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घाटाची प्रत्यक्ष पाहणी करून रुंदीकरणासाठी ३३० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. याशिवाय तातडीची दुरुस्ती करण्यासाठी ५६ लाख रुपयांचा प्राथमिक निधीही मंजूर करण्यात आला होता. कागदावर हे आकडे फुगत असले, तरी प्रत्यक्षात घाटाची साधी डागडुजीही झालेली नाही. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हा प्रस्ताव अद्यापही भिजते घोंगडे बनून राहिला आहे..पोलिस प्रशासनाची चिंताघाटातील परिस्थितीबाबत बोलताना सहायक पोलिस निरीक्षक देविदास वाघमोडे म्हणाले, की घाट रस्त्यात वारंवार होणारे अपघात, नादुरुस्त रस्ता आणि अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांमुळे वाहनधारकांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः मालवाहू वाहनांचे ब्रेक फेल होऊन अनेक दुर्घटना घडल्या आहेत. आठवड्याला किमान एक मोठा अपघात होत असल्याने मोठी वाहतूक कोंडी होते. घाटात संरक्षक भिंती आणि सूचना फलक असणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे ते म्हणत असले तरी त्यांच्याकडून काय प्रयत्न होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.धारूर घाटाचे रुंदीकरण आणि दुरुस्ती हा केवळ रस्त्याचा प्रश्न नसून तो हजारो लोकांच्या जगण्या-मरण्याचा प्रश्न बनला आहे. जर तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हा घाट आणखी किती निष्पापांचे बळी घेणार, असा खडा सवाल आता विचारला जात आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून घाटाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घेणे काळाची गरज आहे.