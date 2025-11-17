Dharur Nagarparishad Election : धारूर नगरपरिषदेत चौरंगी लढत रंगणार! अध्यक्षपदासाठी १६, तर नगरसेवक पदासाठी तब्बल १५१ नामनिर्देशन पत्र दाखल

किल्लेधारूर - धारूर नगरपरिषद निवडणुकीत राजकीय तापमान चांगलेच तापले असून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी उमेदवारांची प्रचंड गर्दी नगरपरिषद परिसरात पाहण्यास मिळाली. नगरपरिषदेच्या २० नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदासाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदान होणार असून १७ नोव्हेंबर ही अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख होती..धारूर नगरपरिषद अध्यक्षपदासाठी १६ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत तर २० नगरसेवक पदासाठी १५१ अर्ज दाखल झाल्याचे निवडणूक प्रशासनाने स्पष्ट केले. अखेरच्या दिवशीही पक्षांमध्ये उमेदवारी ठरवण्याची धावपळ, तिकीट मिळालेल्या उमेदवारांचे शक्ति प्रदर्शन आणि समर्थकांची रीघ असे वातावरण नगरपरिषद परिसरात दिसून आले..राजकीय समीकरणांच्या पटावर यंदा चौरंगी लढत ठरणार आहे. भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करून निवडणूक रंगतदार होण्याचे संकेत दिले आहेत.प्रत्येक पक्षाने आपला बालेकिल्ला वाचवण्यासाठी आणि नव्या मतदारांवर पकड निर्माण करण्यासाठी रणनीती आखली असून, शहरातील मतदार कोणाकडे झुकतात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. यानंतर छाननी, अर्ज मागे घेण्याची मुदत आणि चिन्ह वाटपाच्या प्रक्रियेनंतर खरी निवडणूक मोहीम तापणार आहे. एवढ्या प्रचंड संख्येने अर्ज दाखल झाल्याने धारूर नगरीत चुरशीची निवडणूक होणार असून, मतदारांसमोर पर्यायांची रेलचेल दिसून येत आहे..कोणाला कोणाकडून उमेदवारी◆ राष्ट्रवादी काँग्रेस(अजित पवार) बालाभाऊ जाधव◆ भाजपा (राजाभाऊ निर्मळ)◆ राष्ट्रवादी काँग्रेस(शरद पवार) अर्जुम गायकवाड◆ शिवसेना(एकनाथ शिंदे) सुरेश गवळी◆ अपक्ष राहुल फुंने व इतर.महत्वाची घडामोडमाघील अनेक वर्षांपासून शहरात भाजपा ची एक हाती सत्ता गाजवणारे डॉ. स्वरूप हजारी या पंचवार्षिक ला निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर असणार आहेत, त्यांच्या ऐवजी भाजपात नुकतेच प्रवेशित झालेले माधव निर्मळ यांचे भाऊ रामचंद्र निर्मळ हे भाजपच्या तिकिटावर लढणार असल्याचे शिक्कामोर्तब झाले असून त्याने उमेदवारी अर्ज भरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.