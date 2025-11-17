मराठवाडा

Dharur Nagarparishad Election : धारूर नगरपरिषदेत चौरंगी लढत रंगणार! अध्यक्षपदासाठी १६, तर नगरसेवक पदासाठी तब्बल १५१ नामनिर्देशन पत्र दाखल

धारूर नगरपरिषद अध्यक्षपदासाठी १६ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. तर २० नगरसेवक पदासाठी १५१ अर्ज दाखल झाल्याचे निवडणूक प्रशासनाने केले स्पष्ट.
dharur nagarparishad election

dharur nagarparishad election

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

किल्लेधारूर - धारूर नगरपरिषद निवडणुकीत राजकीय तापमान चांगलेच तापले असून, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी उमेदवारांची प्रचंड गर्दी नगरपरिषद परिसरात पाहण्यास मिळाली. नगरपरिषदेच्या २० नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष पदासाठी येत्या २ डिसेंबरला मतदान होणार असून १७ नोव्हेंबर ही अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख होती.

Loading content, please wait...
election
mayor
corporators
Dharur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com