Beed News: धारूर–खामगाव महामार्ग: खड्ड्यांमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात; राष्ट्रीय महामार्गाचा पाणंद रस्त्यासारखा झपाटलेला खड्ड्यांचा कचरा

किल्ले धारूर : खामगाव–पंढरपूर या अत्यंत महत्त्वाच्या ५४८-सी राष्ट्रीय महामार्गाची धारूर घाटाखाली दयनीय अवस्था झाली आहे. आरणवाडी तलावाजवळ सुमारे ५०० मीटर अंतरावरील रस्ता पूर्णपणे उखडला असून, खड्ड्यांमुळे महामार्गाला पाणंद रस्त्याचे स्वरूप आले आहे. तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करत हा मार्ग सिंगल ठेवल्याने येथे रोजच वाहतूक कोंडी आणि अपघातांच्या घटना घडत आहेत..धूनकवड फाटा ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक या दरम्यानच्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून काही ठिकाणी रस्ता खचला आहे. खड्ड्यांमध्ये साचलेल्या मातीमुळे वाहनचालकांना धुळीचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागतोय..मोठी वाहने खड्डे चुकवताना दुचाकीस्वारांना धोका निर्माण होत असून, स्थानिक नागरिकांनी अनेकदा निवेदने देऊनही सार्वजनिक रस्ते विकास मंडळाकडून केवळ आश्वासने मिळत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे..हा रस्ता काही ठिकाणी दुभंगला असून काही भाग खचला आहे. संपूर्ण रस्त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून २७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. सध्या ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया सुरू असून, ती पूर्ण होताच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, असे अशोक ससाणे (उपअभियंता, एमएसआरडीसी) यांनी स्पष्ट केले.."मागील दोन वर्षांपासून या ठिकाणी खड्डे आहेत. वारंवार निवेदने देऊनही संबंधित विभागाने कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. प्रशासनाने तात्काळ हे खड्डे बुजवून प्रवाशांना दिलासा द्यावा."- डॉ. राम शिनगारे, स्थानिक नागरिक.