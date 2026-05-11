Beed News: धारूर–खामगाव महामार्ग: खड्ड्यांमुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात; राष्ट्रीय महामार्गाचा पाणंद रस्त्यासारखा झपाटलेला खड्ड्यांचा कचरा

Current Condition of Dharur Section on NH 548-C: धारूर खामगाव–पंढरपूर महामार्गावर मोठमोठे खड्डे, वाहतूक अडथळे आणि अपघातांची शक्यता. स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे उपाययोजना मागितली आहे.
किल्ले धारूर : खामगाव–पंढरपूर या अत्यंत महत्त्वाच्या ५४८-सी राष्ट्रीय महामार्गाची धारूर घाटाखाली दयनीय अवस्था झाली आहे. आरणवाडी तलावाजवळ सुमारे ५०० मीटर अंतरावरील रस्ता पूर्णपणे उखडला असून, खड्ड्यांमुळे महामार्गाला पाणंद रस्त्याचे स्वरूप आले आहे. तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे करत हा मार्ग सिंगल ठेवल्याने येथे रोजच वाहतूक कोंडी आणि अपघातांच्या घटना घडत आहेत.

