Marathwada News: धारूर पालिकेला पाण्याची टंचाई का दिसेना?; कारभारावर प्रश्नचिन्ह; तीन योजना कार्यान्वित तरी घसा कोरडाच

किल्ले धारूर: सकाळी घराघरात नळाला पाणी कधी येते, याची ची वाट पहिली जाते, पण किल्लेधारूर शहरात मात्र गेल्या वीस दिवसांपासून नळाची तोटी कोरडीठाक आहे. घराबाहेर पडलं की हातात रिकामे हंडे आणि डोक्यावर घागरी घेऊन पाण्यासाठी मैलोन् मैल भटकणाऱ्या महिलांचे दृश्य आता शहरासाठी पाचवीलाच पूजले आहे. .शहरासाठी आजवर एक-दोन नव्हे, तर तब्बल सहा स्वतंत्र पाणी योजना कागदावर अवतरल्या, त्यातील तीन सध्या तांत्रिकदृष्ट्या कार्यान्वित आहेत. मात्र, तरीही धारूरकरांच्या घशाला कोरड पडली असून, पाण्यासाठीची ही जीवघेणी कसरत थांबण्याचे नाव घेत नाहीये.शहरात सध्या पाण्याचा गंभीर तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक प्रभागांमध्ये २० ते २५ दिवसांनंतर एकदा पाणी येते, तेही अत्यंत कमी दाबाने. यामुळे नागरिक अक्षरशः वैतागले आहेत. शहरातील सार्वजनिक विहिरी आणि बोअरवेलनेही आता तळ गाठला आहे..ज्यांच्याकडे ऐपत आहे ते नागरिक खासगी टँकर मागवून आपली तहान भागवत आहेत, पण यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांच्या खिशावर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना दूरवरून पाणी वाहून आणावे लागत असल्याने त्यांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे.आश्चर्याची बाब म्हणजे, या पाण्याच्या योजनांवर आजवर शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, योग्य देखभाल-दुरुस्तीचा अभाव आणि नियोजनाच्या बोजवाऱ्यामुळे या योजना असून नसल्यासारख्याच आहेत. वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड हे प्रशासनासाठी जणू नित्याचेच कारण झाले आहे. नुकतेच पदभार स्वीकारलेल्या नगराध्यक्षांसमोर आता हे विस्कळित झालेले पाण्याचे चाक रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.."शहराला मागील काही दिवसांपासून सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही, यामुळे पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. याबाबत नगर परिषद कर्मचाऱ्यांशी संपर्क केला असता, लवकर पाणी सुरळीत होईल, अशी आश्वासने मिळताहेत. प्रशासनाने तत्काळ खंडित पाणी पुरवठा सुरळीत करावा."- रवी गायसमुद्रे (नागरिक).योजनांचा फुसका फुगाशहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आजवर सहा पाणी योजना झाल्या. यातील तीन पाणी योजना सध्या कार्यान्वित आहेत. मात्र, या तिन्ही योजना असूनही शहराला सुरळीत पाणी मिळत नाही. तांत्रिक बिघाड आणि नियोजनाच्या अभावामुळे या योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळण्याऐवजी केवळ पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.नागरिकांचा वाढता खर्चनळाला पाणी नसल्याने खासगी टँकर हाच एकमेव पर्याय उरला आहे. एका टँकरसाठी मोठी रक्कम मोजावी लागत असल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. प्रशासनाने जर तत्काळ पाणीपुरवठा सुरळीत केला नाही, तर नागरिकांचा संताप रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता आहे.