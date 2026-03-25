Beed News: धोंडराईत जीर्ण व धोकादायक शासकीय इमारती जमीनदोस्त; नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तातडीची कारवाई

गेवराई: तालुक्यातील धोंडराई येथे अत्यंत जीर्ण व धोकादायक झालेल्या प्रशासकीय इमारती ग्रामपंचायतीच्या वतीने पाडण्यात आल्या. यामध्ये तलाठी कार्यालय, मंडल अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान, स्थानकावरील प्रवाशांसाठीचा निवारा कक्ष, ग्रामीण रुग्णालय, जिल्हा परिषदेचा पशुवैद्यकीय दवाखाना तसेच शाळेतील शेडचा समावेश आहे..काही दिवसांपूर्वी तहसीलदार संदीप खोमणे यांनी गेवराई तालुक्यातील धोंडराई येथील संबंधित ठिकाणाची पाहणी करून जीर्ण अवस्थेचा आढावा घेतला होता. त्यानंतर संबंधित विभागाकडून सरपंच शितल साखरे व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना इमारती मोडकळीस आल्याबाबत लेखी सूचना देण्यात आल्या होत्या..दरम्यान, या इमारतींचे काही भाग आधीच कोसळले होते, तर उर्वरित भाग भविष्यात गंभीर दुर्घटनेस कारणीभूत ठरू शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने कारवाई करत सर्व जीर्ण बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली..सध्या संबंधित विभागांचे कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारतीत सुरू करण्यात आले असून, नव्या इमारती उभारण्याबाबत पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे.."धोंडराई येथील तलाठी कार्यालयासह मंडल अधिकारी यांचे निवासस्थान, प्रवाशांचे निवारा कक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे असलेले शेडचे बांधकाम काही प्रमाणात पडलेले होते, सुरक्षिततेच्या कारणावरून याअगोदरच या विभागाने तसे लेखी सुचवले होते. संबंधित कर्मचारी, कामगार व नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तहसीलदार संदीप खोमणे सर यांनी भेट देखील दिली होती. विखुरलेले, जीर्ण झालेले, मोडकळीस आलेले आणि पडलेले बांधकाम साहित्याची ग्राम पंचायतीच्या माध्यमातून सफाई करण्यात आली आहे. शासकीय इमारतीतील उपरोक्त विभागातील कामकाज पर्यायी व्यवस्था म्हणून ग्रामपंचायत कार्यालयात करण्यात आली आहे."- शितल साखरे, सरपंच, धोंडराई.