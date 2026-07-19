Dhoregaon banned gutkha seizure: ढोरेगावमध्ये ५.२२ लाखांचा बंदी गुटखा-जर्दा साठा जप्त; पाचांवर गुन्हा, दोघांना अटक

राजेंद्र व्यास,गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील छत्रपती संभाजीनगर पुणे महामार्गावर असलेल्या ढोरेगाव (ता. गंगापूर) येथे सव्वा पाच लाख रुपयेचा बंदी असलेला गुटखा, जर्दा, पान मसाला करण्यात आला असून पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..रविवार (ता.१९) रोजी पहाटे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग ग्रामीण यांना मिळालेले माहितीनुसार ढोरेगाव येथे बंदी असलेला गुटका, सुगंधी तंबाखू व पान मसाला यांचा मोठा साठा असून तेथून तो विकला जात आहे..यावरून रविवारी पहाटे दोन वाजेच्या दरम्यान पोलिसांनी ढोरेगाव गावातील रॉयल पान सेंटर वर छापा मारला. छापा मारला असता त्या ठिकाणी त्यांना हा मोठा साठा आढळून आला. या साठ्यात रजनीगंधा, विमल, गोवा, हिरा, जाफरानी जर्दा, रॉयल, राज निवास पान मसाला, व्ही वन तंबाखू यांची पाकीटे आढळून आले आहे. ज्याची किंमत ५ लाख २२ हजार ६७० रुपये इतके आहे..हा छापा ग्रामीण स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागासह अन्न व औषध प्रशासन या दोघांनी संयुक्तपणे केले आहे.याप्रकरणी मुख्तार नूर सय्यद (वय ३१) रा. नरसिंह कॉलनी, परदेशपुरा गंगापूर, अश्रफ अहमद मिर्झा (रा. भारत नगर वाळूज), शिराज सैय्यद , सोयल सय्यद दोघे (रा. सिल्क मिल्क कॉलनी, रेल्वे स्टेशन च्या मागे, छत्रपती संभाजीनगर), प्रभाकर किसन साळुंखे (रा. लिंबे जळगाव, गंगापूर) या पाच जणांविरुद्ध व इतर पुरवठेदाराने विरुद्ध अन्य सुरक्षा कायद्या गुन्हे अंतर्गत शिक्षा पात्र कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..ही गुन्हेगारी साखळी पद्धतीने केली जात असून त्यांच्या विरोधातही महाराष्ट्र संघटने गुन्हेगारी अधिनियम मोका अंतर्गत आवश्यक असल्यास कारवाई करण्यात यावी असे फिर्यादी अन्नसुरक्षा व औषध प्रशासन विभागाच्या छत्रपती संभाजी नगर येथील प्रज्ञा प्रमोद सुरशे यांनी तक्रारीत म्हटले असून त्यांच्या तक्रारीवरून बीट जमादार व्ही. एल. पाखरे यांनी हा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस ये करीत आहे..याप्रकरणी पाच आरोपी पैकी दोन आरोपी मुख्तार नूर सय्यद व आश्रफ अहमद मिर्झा या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. उर्वरित आरोपीं सह या साखळीत असलेल्या गुरेगारांचा पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.हा छापा स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक संतोष मिसळे, लहू धोंडे, फौजदार सचिन सोनार, जमादार शिवानंद बनगे, विजय धुमाळ, अनिल काळे, सनी खरात, शिवाजी मगर, महेश बिरुटे यांनी ही कारवाई केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.