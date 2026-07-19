मराठवाडा

Dhoregaon banned gutkha seizure: ढोरेगावमध्ये ५.२२ लाखांचा बंदी गुटखा-जर्दा साठा जप्त; पाचांवर गुन्हा, दोघांना अटक

ढोरेगाव येथील रॉयल पान सेंटरवर छापा; ५.२२ लाखांचा बंदीस्त गुटखा, जर्दा व पान मसाल्याचा साठा जप्त, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
Gutkha Seizure

Two accused have been arrested, while police are investigating the larger supply chain involved in the illegal tobacco trade.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजेंद्र व्यास,

गंगापूर : गंगापूर तालुक्यातील छत्रपती संभाजीनगर पुणे महामार्गावर असलेल्या ढोरेगाव (ता. गंगापूर) येथे सव्वा पाच लाख रुपयेचा बंदी असलेला गुटखा, जर्दा, पान मसाला करण्यात आला असून पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोन जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
drug case
Drug
Gutka seizure operation