मराठवाडा

Maharashtra Education: आजी-आजोबांची परीक्षा, नातवंडांची उत्सुकता! ढोरेगाव केंद्रात १९८ नवसाक्षरांनी दिली ‘उल्लास’ची चाचणी

ULLAS Scheme 198 Neo Literates Appear for Literacy Test in D​​horegaon: फुलांनी स्वागत, परीक्षेला उत्साह! ढोरेगावमध्ये ‘उल्लास’ उपक्रमांतर्गत नवसाक्षरांची चाचणी
D​​horegaon Literacy Exam 198 Neo Literates Participate in ULLAS Foundational Literacy and Numeracy Assessment in Maharashtra

D​​horegaon Literacy Exam 198 Neo Literates Participate in ULLAS Foundational Literacy and Numeracy Assessment in Maharashtra

esakal

जमील पठाण
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कायगाव : केंद्र शासनाच्या नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘उल्लास’ उपक्रमातील पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान चाचणी जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा, ढोरेगाव येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. या परीक्षेद्वारे ५० नवसाक्षर व्यक्तींच्या वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञानविषयक कौशल्यांचे मूल्यमापन करण्यात आले.

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