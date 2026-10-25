Maharashtra Education: आजी-आजोबांची परीक्षा, नातवंडांची उत्सुकता! ढोरेगाव केंद्रात १९८ नवसाक्षरांनी दिली ‘उल्लास’ची चाचणी

कायगाव : केंद्र शासनाच्या नवभारत साक्षरता कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ‘उल्लास’ उपक्रमातील पायाभूत साक्षरता व संख्याज्ञान चाचणी जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा, ढोरेगाव येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली. या परीक्षेद्वारे ५० नवसाक्षर व्यक्तींच्या वाचन, लेखन आणि संख्याज्ञानविषयक कौशल्यांचे मूल्यमापन करण्यात आले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.समाजातील निरक्षर व्यक्तींना साक्षरतेच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्यामध्ये वाचन-लेखनाची आवड निर्माण करणे आणि दैनंदिन जीवनात संख्याज्ञानाचा प्रभावी वापर करता यावा, हा ‘उल्लास’ उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. या परीक्षेमुळे नवसाक्षरांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन होण्यास मदत झाली.परीक्षेच्या आयोजनासाठी संबंधित शिक्षण विभागाच्या सूचनांनुसार नियोजन करण्यात आले होते. परीक्षार्थींनी उत्साहाने सहभाग नोंदविला. साक्षरतेच्या माध्यमातून व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढविणे, दैनंदिन व्यवहार अधिक सक्षमपणे करता येणे आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सक्रिय सहभाग घेता येणे, या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरत आहे..‘प्रत्येक व्यक्ती साक्षर, सक्षम आणि स्वावलंबी’ या संकल्पनेला बळ देणाऱ्या या उपक्रमातून साक्षर समाजनिर्मितीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल पडले आहे.केंद्रप्रमुख सचिन डमाळे, प्रभारी केंद्रीय मुख्याध्यापक राजेश हिवाळे यांच्या नियंत्रणाखाली ढोरेगाव केंद्रांतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा ढोरेगाव सोबतच पुरी, दहेगाव, पेंडापूर, मुरमी, कदीम शहापूर, सारंगपूर, पदमपूर, सोलेगाव, हनुमंतगाव, पिंपळवाडी, सय्यदपूर, न्यू हायस्कूल या परीक्षा केंद्रावर देखील १९८ नवसाक्षरांनी आनंदाने परीक्षा दिली. शिक्षक मनोज घुले, दिलीप धर्माधिकारी, भाऊसाहेब गाढवे यांनी नियोजन व पर्यवेक्षणाची जबाबदारी उत्तमरीत्या पार पाडली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.फुलांनी नव साक्षर परीक्षार्थींचे स्वागतनव साक्षर परीक्षार्थींचा वर्गात प्रवेशही अत्यंत आनंददायी आणि संस्मरणीय ठरला. फुलांचे गुच्छ देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले, ज्यामुळे संपूर्ण वातावरण उत्सवमय झाले होते. या विशेष स्वागतामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनातील भीती नाहीशी होऊन त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि आत्मविश्वास झळकताना दिसत होता. शाळेकडून मिळालेला हा सन्मान त्यांच्या नूतन शैक्षणिक प्रवासाची सुंदर सुरुवात ठरली.ठळक वैशिष्ट्ये : परीक्षार्थी आजी आपल्या नातू, नातीला घेऊन पेपर सोडवण्यासाठी परीक्षा केंद्रात दाखल झाल्या. चिमुकलेही कुतूहलाने आजोबा, आजीला पेपर सोडवताना पाहत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.