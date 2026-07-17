ST Bus Fire : धावत्या एसटी बसने घेतला पेट; कार चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे ४० प्रवाशांचे वाचले प्राण

आडूळ - धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भरधाव धावणाऱ्या एसटी बसला अचानक आग लागल्याने मोठा अनर्थ घडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, बसच्या मागे येणाऱ्या एका कार चालकाने दाखविलेल्या प्रसंगावधानामुळे तब्बल ४० प्रवाशांचे प्राण वाचले. प्रवाशांना वेळेत खाली उतरविल्यानंतर काही क्षणांतच बसने भीषण पेट घेत पूर्णतः जळून खाक झाली. ही थरारक घटना शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी आठच्या सुमारास पिंपळगाव–पांढरी (ता. छत्रपती संभाजीनगर) शिवारात घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, इचलकरंजी आगाराची एमएच ०९ एफएल ८१३४ क्रमांकाची एसटी बस छत्रपती संभाजीनगर येथील सिडको बसस्थानकातून सुमारे ३८ प्रवाशांना घेऊन इचलकरंजीकडे रवाना झाली होती. कचनेर फाट्यावरील उड्डाणपूल ओलांडत असताना बसच्या खालच्या बाजूने धूर निघत असल्याचे बसच्या मागे येणाऱ्या एका कार चालकाच्या निदर्शनास आले..स्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्या चालकाने कोणताही विलंब न करता बसचा पाठलाग केला. पिंपळगाव–पांढरी शिवारात त्याने बस थांबवून चालकाला बसला आग लागल्याची माहिती दिली. त्यानंतर बस चालक आणि वाहक यांनी तत्काळ सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरविले. काही प्रवासी मुख्य दरवाजातून, तर काहींना आपत्कालीन दरवाजातून बाहेर काढण्यात आले.सर्व प्रवासी खाली उतरल्याच्या काही क्षणांतच बसने भीषण पेट घेतला. आगीने काही मिनिटांत संपूर्ण बस भस्मसात झाली. सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.घटनेची माहिती मिळताच करमाड पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जयसिंग नागलोत, अमित वाघिरे, अरुण राघुळे, संतोष टिमकीकर, प्रकाश ठोकळ, शकूल बनकर आणि सोपान डकले यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा व पुढील कार्यवाही सुरू केली..जळालेले दागिने शोधून महिलांना परतबसमधील दोन महिला प्रवाशांचे दोन ते तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने गोंधळात बसमध्येच राहिले होते. आगीनंतर दागिने जळालेल्या अवस्थेत मिळून आले. करमाड पोलिसांनी ते शोधून संबंधित महिलांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांच्या या कार्याचे प्रवाशांनी कौतुक केले.प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया'बस चालू असताना एका कार चालकाने बस थांबवून आग लागल्याचे सांगितले. त्यामुळे आम्हा सर्वांचे प्राण वाचले.'- शिवनाथ विश्वनाथ काळे, प्रवासी'आम्ही पंढरपूरच्या वारीला निघालो होतो. पांडुरंगानेच आम्हाला वाचविले. त्या कार चालकाने वेळीच इशारा दिला नसता, तर मोठी दुर्घटना घडली असती.'- संजीवणीबाई ..., (महिला प्रवासी).प्रश्नचिन्ह एसटीच्या तांत्रिक तपासणीबाबत प्रश्न उपस्थितबसला नेमकी आग कशामुळे लागली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, आगारातून बस मार्गावर सोडण्यापूर्वी तांत्रिक तपासणी कितपत काटेकोरपणे केली जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दररोज लाखो प्रवासी एसटीने प्रवास करीत असल्याने अशा घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.