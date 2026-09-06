Rural Protest: स्मशानभूमीचा रस्ता नसल्याने ग्रामपंचायतीसमोरच सरण; दिगर ग्रामस्थांचा संताप, प्रशासनाचे लेखी आश्वासन

कन्नड : तालुक्यातील पिशोर-दिगर ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत दिगर येथे स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी रविवारी (ता. ६) मृत महिलेचा मृतदेह पिशोर-दिगर ग्रुप ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आणून तेथेच सरण रचण्याची तयारी केली. या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दिगर येथील हरणबाई नामदेव नवले यांचे शनिवारी (ता. ५) रात्री निधन झाले. .त्यांच्या अंत्यविधीसाठी स्मशानभूमीकडे जाण्याचा रस्ता नसल्याने नातेवाईक व ग्रामस्थांसमोर अडचण निर्माण झाली. दिगर येथील स्मशानभूमीच्या जागेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. तसेच कोळंबी नदीवरील पुलाच्या कामामुळे मागील वर्षभरापासून स्मशानभूमीचा वापर बंद होता. पुलाचे काम पूर्ण होऊन सुमारे चार महिने झाले, तरी स्मशानभूमीकडे जाणारा मार्ग उपलब्ध झालेला नसल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. या प्रश्नावर ग्रामस्थांनी आठ दिवसांपूर्वी तहसील कार्यालयात निवेदन देऊन रस्ता उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. .मात्र, त्यावर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. रविवारी सकाळी अंत्यविधीसाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने नातेवाईक व ग्रामस्थांनी मृतदेह पिशोर ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आणला आणि तेथेच सरण रचण्यास सुरुवात केली. घटनेची माहिती मिळताच नायब तहसीलदार दिलीपकुमार सोनवणे, मंडळ अधिकारी अलका पटारे, ग्राम महसूल अधिकारी संजय विसपुते, मंडळ अधिकारी नाचनवेल विकास वाघ, पिशोर पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कुणाल सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल व पोलिस प्रशासनाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करून मध्यस्थी केली. .स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता एका महिन्याच्या आत मोकळा करून देण्याचे लेखी आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आल्यानंतर ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरील सरण हटविले. त्यानंतर हरणबाई नवले यांच्यावर नदीकाठी अंत्यसंस्कार करण्यात आले.."इतके दिवस हा विषय का अडकला, हे मला माहिती नाही; परंतु काल रात्री हा विषय माझ्या कानावर आला. सकाळी लक्षात आले की, रस्त्याचा काहीतरी विषय आहे. दिगर येथे सकाळी गेल्यानंतर आपण तात्पुरता रस्ता तयार केला. तसेच, मोजणी करून स्मशानभूमीच्या शेजारी असलेल्या खाजगी शेतकऱ्याच्या शेताच्या हद्दीच्या खुणा कायम करू आणि एका महिन्यात हा विषय मार्गी लावू, असे लेखी आश्वासन देऊन नदीकाठी अंत्यविधी सुरळीत पार पाडला." दिलीपकुमार सोनवणे (नायब तहसीलदार, कन्नड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.