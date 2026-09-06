मराठवाडा

Rural Protest: स्मशानभूमीचा रस्ता नसल्याने ग्रामपंचायतीसमोरच सरण; दिगर ग्रामस्थांचा संताप, प्रशासनाचे लेखी आश्वासन

स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता नसल्याने ग्रामस्थांचा संताप उफाळला; मृतदेह ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आणत प्रशासनाला धडा, लेखी आश्वासनानंतरच नदीकाठी अंत्यसंस्कार
No cremation road, villagers protest outside gram panchayat.

No cremation road, villagers protest outside gram panchayat.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड : तालुक्यातील पिशोर-दिगर ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत दिगर येथे स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी रविवारी (ता. ६) मृत महिलेचा मृतदेह पिशोर-दिगर ग्रुप ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आणून तेथेच सरण रचण्याची तयारी केली. या प्रकारामुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. दिगर येथील हरणबाई नामदेव नवले यांचे शनिवारी (ता. ५) रात्री निधन झाले.

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