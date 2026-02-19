Beed News: धारूरमध्ये युवकाची गळफास घेऊन संपवले जीवन, गावात हळहळ

किल्लेधारूर (जि. बीड) : रेपेवाडी येथील दिनेश सावंत (वय २२) याने मंगळवारी (ता. १७) मध्यरात्रीच्या सुमारास धारूर शहरातील एका गॅरेजमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बुधवारी (ता. १८) सकाळी ही घटना उघडकीस आली. .आत्महत्येमागील नेमके कारण अद्याप समजू शकले नाही. दिनेश हा रात्रीपासून घरी परतला नव्हता. त्यामुळे कुटुंबीय चिंतेत होते. सकाळी गॅरेज उघडण्यासाठी आलेल्या त्याच्या छोट्या भावाला दिनेश गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला..Nagpur News: सावनेरमध्ये तरुणाने संपवले जीवन; मृत्यूचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला. कुटुंबीय व संबंधितांकडून चौकशी सुरू असून पोलिस तपास करत आहेत. या दुर्दैवी घटनेमुळे रेपेवाडी गावात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.