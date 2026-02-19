मराठवाडा

Beed News: धारूरमध्ये युवकाची गळफास घेऊन संपवले जीवन, गावात हळहळ

Beed Crime: बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यात रेपेवाडी येथील दिनेश सावंत (वय २२) याने गळफास घेऊन जीवन संपवले. घटना धारूर शहरातील एका गॅरेजमध्ये मंगळारी रात्री घडली, मृतदेह सकाळी आढळला.
किल्लेधारूर (जि. बीड) : रेपेवाडी येथील दिनेश सावंत (वय २२) याने मंगळवारी (ता. १७) मध्यरात्रीच्या सुमारास धारूर शहरातील एका गॅरेजमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. बुधवारी (ता. १८) सकाळी ही घटना उघडकीस आली.

