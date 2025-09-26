Beed News: अतिवृष्टीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्याने संपवले जीवन, केज येथील घटना, सरकार आतातरी जागे होणार का? शेतकऱ्यांचा टाहो

केज : अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान उघड्या डोळ्यांनी पहावत नसल्याने हवालदिल झालेल्या एका शेतकऱ्याने राहत्या घरी गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना शुक्रवारी (ता.२६) पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ढाकणवाडी येथे घडली..रामभाऊ नानाभाऊ ढाकणे (वय-६९) रा. ढाकणवाडी, ता. केज, जि. बीड असे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. तालुक्यातील ढाकणवाडी येथील रामभाऊ ढाकणे हे मागील पंधरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीने तणावात होते. गुरूवारी मध्यरात्रीही पाऊस सुरू होता. .त्यांच्या घरच्या दीड एकर जमिनीतून निघणाऱ्या उत्पन्नावर घरखर्च भागत नसल्याने पाच एकर जमीन बटईने केली होती. आर्थिक परिस्थिती हालाखीची असल्याने हातातोंडाशी आलेल्या पिकाचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याने केलेला खर्च ही निघणे अवघड झाले आहे..पाऊस काही केल्या थांबत नाही, जनावरांना खाण्यासाठी चारा नाही. त्यामुळे जीवाची होणारी घालमेल सहन होत नसल्याने जगणे कठीण झाले आहे. .Bhoom News : अतिवृष्टीमुळे नुकसान व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्याने गाईच्या गोठ्यातच गळफास घेऊन संपविले जीवन.आता या ओल्या दुष्काळी परिस्थितीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवावा, हे विचार मनात असताना आलेल्या नैराश्यातून रामभाऊ ढाकणे या शेतकऱ्याने राहत्या घरी गळफास लावून मृत्यूला कवटाळले. त्यांच्या पश्चात विवाहित एक मुलगा, दोन मुली सून व नातवंडे असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.