Jintur News : दुष्काळामुळे पीक जळून गेल्याने आर्थिक विवंचनेत युवा शेतकऱ्याने संपविले जीवन; जिंतूर तालुक्यातील घटना

जिंतूर - तालुक्यातील भोगाव देवी येथील पवन मुरलीधर बेंद्रे (वय-२८) या युवा शेतकऱ्याने शनिवारी (ता. १०) दुपारी तीनच्या सुमारास आपल्या राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना उघडकीस आली. यंदा पावसाने ओढ दिल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याची परिसरात चर्चा आहे. मात्र, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा परिषद सदस्य कृष्णा देशमुख यांनी जिंतूरचे पोलिस निरीक्षक नामदेव रेड्डी यांना कळविले. त्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश इंगोले, पोलिस हवालदार दीपक वाटोडे आणि पोलिस कॉन्स्टेबल आकाश रेड्डी यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी प्राथमिक पंचनामा केला.कृष्णा देशमुख आणि नातेवाइकांच्या मदतीने पवन बेंद्रे यांना तातडीने जिंतूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. करण इंगळे यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले..यंदा पावसाअभावी शेतातील पिके जळून खाक झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत तरुण शेतकऱ्याच्या मृत्यूमुळे भोगाव देवी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.पवन बेंद्रे यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुली असा परिवार आहे. या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. प्रल्हाद बेंद्रे यांनी दिलेल्या खबरीवरून जिंतूर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद झाल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.