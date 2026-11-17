कायगाव - पश्चिम महाराष्ट्राच्या धर्तीवर मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३९०० रुपये पहिली उचल देऊन प्रतिटन ४ हजार २०० रुपये भाव मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी गंगापूर तालुका शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे जुने कायगाव येथे सोमवारी (ता. १६) दुपारी दोन वाजेपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले होते..या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाने ऊस प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी (ता. १८ ) रोजी संयुक्त बैठक बोलावली असल्याचे पत्र आंदोलकांना दिल्यानंतर सुरू असलेले बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे.तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी व उसाला प्रतिटन ४ हजार २०० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीने जुने कायगाव येथे अन्नत्याग सत्याग्रह सुरू केला होता. या आंदोलनाची दखल घेत प्रशासनाच्या वतीने परिविक्षाधीन उपविभागीय अधिकारी अविनाश लोंढे यांनी मंगळवारी (ता. १७) आंदोलन स्थळी भेट दिली..यावेळी त्यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीचे अधिकृत पत्र संघर्ष समितीच्या सदस्यांकडे सुपूर्द केले. प्रशासनाच्या या सकारात्मक पावलानंतर आणि चर्चेच्या निमंत्रणामुळे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय समितीने घेतला.शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नावर तोडगा निघावा यासाठी आमदार प्रशांत बंब यांनी शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांची संयुक्त बैठक घेण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार ऊस दराच्या तोडग्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांनी आंदोलन स्थळी भेट देत आंदोलकांची विचारपूस केली.यावेळी शेतकरी नेते भाऊसाहेब शेळके, विनोद काळे, देविदास पाठे, संपत रोडगे, उद्धव काळे, गजानन गायकवाड, सुनील निरपळ, नारायण काळे, अमोल वायसळ, संभाजी निरपळ आदी शेतकरी उपस्थित होते..मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराऊसाला प्रतिटन ४ हजार २०० रुपये दराच्या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. आज होणाऱ्या बैठकीत साखर कारखानदार आणि प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होऊन ही मागणी मान्य न झाल्यास, हे आंदोलन पुन्हा अधिक तीव्र स्वरूपात छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघर्ष समितीचे भाऊसाहेब शेळके आणि विनोद काळे यांनी दिला आहे. या बैठकीत आमदार प्रशांत बंब काय भूमिका घेतात आणि ऊस दराचा तिढा सुटतो का, याकडे संपूर्ण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.