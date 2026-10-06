Beed News : जिल्हाधिकारी थेट विद्यार्थ्यांच्या रांगेत जमीनवर बसले; डिघोळआंबा शाळेत अन्नाचा आस्वाद घेत 'सरप्राइज स्टिंग'

- नितीन चव्हाणबीड - शालेय पोषण आहारात कोणतीही कमतरता आढळली तर गाठ माझ्याशी आहे असा कडक इशारा आठवड्याभरापूर्वी महिला व बालविकास विभागाच्या बैठकीत देणारे बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी मंगळवारी (ता. ६) स्वतः मैदानात उतरून त्याचा थेट प्रत्यय आणून दिला. दुष्काळी पाहणी दौऱ्यावर असताना त्यांनी अंबाजोगाई तालुक्यातील डिघोळआंबा येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेला अचानक भेट देऊन पोषण आहाराची थेट विद्यार्थ्यांच्या रांगेत बसून कसून पाहणी केली..दुपारच्या वेळी जिल्हाधिकारी शाळेत पोहोचले, तेव्हा चिमुकले विद्यार्थी मध्यान्ह भोजनासाठी रांगेत बसले होते. कसलाही बडेजाव किंवा लवाजमा न घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः ताट हातात घेतले आणि ते थेट विद्यार्थ्यांच्या शेजारी जमिनीवर रांगेत बसले. राज्याच्या प्रशासनाचा प्रमुख आपल्या शेजारी बसून जेवत असल्याचे पाहून सुरुवातीला लहानगे अवाक झाले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत आपुलकीने त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद साधला. जेवणाचा आस्वाद घेत त्यांनी पोषण भोजनाच्या दर्जाची प्रत्यक्ष पडताळणी केली..यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी त्यांच्या अभ्यासाबाबत, आवडीनिवडी आणि भविष्यातील स्वप्नांबाबत गप्पा मारल्या. शिक्षणाच्या बळावर आत्मविश्वासाने पुढे जा असा प्रेरणादायी मंत्र देत त्यांनी चिमुकल्यांना प्रोत्साहित केले. केवळ वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून आदेश न सोडता, स्वतः जमिनीवर उतरून अन्नाची चव आणि दर्जा तपासणाऱ्या जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या या सरप्राइज स्टिं'चे आणि संवेदनशील कार्यपद्धतीचे संपूर्ण जिल्ह्यातून भरभरून कौतुक होत आहे..प्रशासनाला गतिमान करणारे जिल्हाधिकारीकेवळ नस्तींवर (फायलींवर) सह्या करून कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा, स्वतः प्रत्यक्ष मैदानात उतरून जमिनीवरची वस्तुस्थिती जाणून घेणारा असा धडाडीचा अधिकारी मिळणे हे बीडकरांचे खरोखरच भाग्य आहे. शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांची सुरू असलेली धडपड आणि सामान्य माणसाचे प्रश्न समजून घेण्याची त्यांची संवेदनशीलता यामुळे त्यांनी अल्पावधीतच जनतेच्या हृदयात स्थान निर्माण केले आहे..रस्त्यांवर आणि थेट लोकांच्या दारात जाऊन काम करणाऱ्या या अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीमुळे प्रशासनाला एक वेगळीच शिस्त आणि गती आली आहे. बीड जिल्ह्याच्या प्रशासनाला केवळ गतिमानच नाही, तर अत्यंत संवेदनशील आणि लोकभिमुख बनवणारे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन सध्या बीडकरांच्या कौतुकाचा विषय ठरले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.