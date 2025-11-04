Maharashtra Governance : कायद्याबाहेरील कलमांवर दिला हद्दपारीचा आदेश; विभागीय आयुक्तांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय केला रद्द!

Maharashtra Governance : इतर सामान्य गुन्ह्यांमध्ये जर हद्दपार करण्याचा आदेश दिला असेल, तर तो कायदा आणि न्याय यांच्या कसोटीवर टिकत नाही. अशाच एका प्रकरणात विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी, लातूर जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), अहमदपूर यांनी दिलेला हद्दपारीचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे..काय होते नेमके प्रकरण?आकाश बालाजी कोटगिरे (रा. हाडोळती, ता. अहमदपूर) या व्यक्तीला उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM), अहमदपूर यांनी २२ जुलै २०२५ रोजी लातूर जिल्ह्यातून १ वर्षासाठी हद्दपार करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आकाश कोटगिरे याने अॅड. विष्णू कंदे यांच्यामार्फत विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले..Bhandara News: भंडाऱ्यातील पोलिस पाटील भरती प्रक्रिया रद्द; उच्च न्यायालय, संपूर्ण निवड प्रक्रिया संशयास्पद आणि अयोग्य .वकिलांचा युक्तिवाद काय होता?सुनावणीदरम्यान अॅड. कंदे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला: गुन्ह्यांचे स्वरूप: अर्जदारावर दाखल असलेले बहुतेक गुन्हे हे न्यायालयीन प्रक्रियेत (Court Cases) आहेत. शिवाय, हे गुन्हे गुटखा आणि इतर अन्नपदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यवसाय व विक्रीशी संबंधित आहेत. कलमाचा गैरवापर: हे गुन्हे महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ५६ च्या (कलम ५६ हे गंभीर गुन्ह्यांसाठी वापरले जाते) तरतुदीनुसार हद्दपारीसाठी योग्य नाहीत..संविधानाचे उल्लंघन: हा हद्दपारीचा आदेश भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१) (जे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचा हक्क देते) चे उल्लंघन करणारा आहे. न्यायालयाचा हवाला: त्यांनी खंडपीठाच्या एका जुन्या (१९ जुलै २०१९) निर्णयाचा हवाला दिला. त्यानुसार, हद्दपार केलेल्या आरोपीकडून समाजाला मोठा धोका असणे गरजेचे आहे. जर वैयक्तिक स्वरूपाचे एक-दोन गुन्हे असतील, तर त्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई (Preventive Action) करणे योग्य ठरते, हद्दपार करणे नाही. विभागीय आयुक्तांनी हा सर्व युक्तिवाद ग्राह्य धरला. त्यांनी अपील करणाऱ्या (आकाश कोटगिरे) चा अर्ज मंजूर केला आणि उपविभागीय दंडाधिकारी, अहमदपूर, लातूर यांचा २२.०७.२०२५ रोजीचा हद्दपारीचा आदेश रद्द केला.या प्रकरणात अॅड. विष्णू कंदे यांनी अर्जदाराची बाजू मांडली, त्यांना अॅड. सुजीत वर्मा यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.