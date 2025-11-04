मराठवाडा

Maharashtra Governance : कायद्याबाहेरील कलमांवर दिला हद्दपारीचा आदेश; विभागीय आयुक्तांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय केला रद्द!

Latur externment case : उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश विभागीय आयुक्तांकडून रद्द; हद्दपारीचा होता आदेश एखाद्या आरोपीला जिल्ह्याबाहेर हद्दपार करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कायद्यात (महाराष्ट्र पोलिस कायदा) नमूद असलेलेच गुन्हे (कलमे) विचारात घ्यावे लागतात.
SDM’s externment order cancelled by Divisional Commissioner.

Maharashtra Governance : इतर सामान्य गुन्ह्यांमध्ये जर हद्दपार करण्याचा आदेश दिला असेल, तर तो कायदा आणि न्याय यांच्या कसोटीवर टिकत नाही. अशाच एका प्रकरणात विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी, लातूर जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम), अहमदपूर यांनी दिलेला हद्दपारीचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे.

