Diwali Padwa: पतीला ओवाळण्याचा सण दिवाळी पाडव्याची प्रेममयी परंपरा!

कुंभार पिंपळगाव : वसुबारस, धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन आणि आज बुधवारी (ता. २२) साडेतीन मुहूर्तांपैकी अर्धे मुहूर्त पाडवा. या दिवसाला बलिप्रतिपदा असेही म्हटले जाते. या दिवशी पत्नी पतीला ओवाळते, औक्षण करते आणि दीर्घायुष्याची प्रार्थना करते, अशी आख्यायिका आहे. या दिवशी व्यापारी वह्या, रोजमेळ यांची पूजा करतात..Pimpri Crime : पिंपरीतील गोळीबार प्रकरण; रवी पुजारी टोळीचा शार्पशुटर अटकेत.राक्षसकुळात जन्म घेऊनही बळीराजाच्या पुण्याईने त्याच्यावर वामनाची कृपा झाली. बळी हा शेतकऱ्यांचा राजा होता, तो दानशूर आणि प्रजाप्रेमी होता. यामुळे तो देवदेवतांपेक्षाही मोठा झाला होता. देवांच्या आधी बळीराजाचे लोक नाव घेत होते. .त्याने ईश्वरीय कार्य म्हणून जनतेची सेवा केली होती. सात्विक वृत्तीचा, पराक्रमी आणि दानशूर राजा म्हणून त्याची ओळख होती. यामुळे देवांना मोठी चिंता वाटत होती. मात्र, या राजाला अहंकाराचा वारा लागला. एकदा अहंकार मनात शिरला की व्यक्तीमधील सगळ्या चांगल्या गुणांचा नाश व्हायला सुरवात होते. तसेच बळीराजाचेही झाले. भगवान विष्णूने बळीराजासारख्या प्रजाहित जपणाऱ्या दानशूर पण अहंकारी बनलेल्या बळीला बटू वामनाचा अवतार घेऊन भानावर आणले..प्रत्येक मानव अहंकारी आणि अज्ञानी असल्यामुळे त्याच्याकडून वाईट कृत्य घडत असतात. मात्र, ज्ञान आणि ईश्वरीय कृपेमुळे तो देवत्वाला पोचतो. विष्णूने बळीराजाचे हरण करण्यासाठी भगवान विष्णूंनी वामन (बटू) अवतार धारण केला आणि त्याच्याकडून वर मागून घेतला. या वरात बटू वामनाने राजा बळीकडे तीन पावले जागा मागितली. राजाने हसून हे दान मान्य केले. नंतर वामनाने आपले विशाल रूप धारण केले. .पहिल्या पावलात पृथ्वी व्यापली, दुसऱ्या पावलात स्वर्ग व्यापला, तिसरे पाऊल ठेवण्यासाठी जागा उरली नसल्याने राजा बळीने वचन पाळण्यासाठी वामनापुढे मस्तक नमवले आणि तिसरे पाऊल आपल्या मस्तकावर ठेवण्याचे सांगितले. वामनाने तिसरे पाऊल बळीच्या मस्तकावर ठेवून त्याला पातळात पाठवले. त्याला वर दिला, की वर्षातून एक दिवस तू भूतलावर येऊन भक्तांना आशीर्वाद देशील. जो कोणी बलिप्रतिपदेला दीपदान करेल, त्याला यमयातना भोगाव्या लागणार नाहीत. .त्याच्या घरी नेहमी लक्ष्मीचा वास राहील आणि हा दिवस बळीराजाचे स्मरण दिन म्हणून ओळखला जाईल. यामुळे या दिवसाला बलिप्रतिपदा असे म्हणतात. या सर्व प्रसंगामुळे भगवान विष्णूंची पत्नी माता लक्ष्मीला आपल्या पतीचे कौतुक वाटू लागले. त्यामुळे तिने याच दिवशी पती भगवान विष्णूला औक्षण केले. विष्णूंनी माता लक्ष्मीला हिरे, मोती, माणिक ओवाळणी म्हणून घातले. मात्र, माता लक्ष्मीने विष्णूंकडून वर मागून या वरात विष्णू (देवालाच) मागून घेतले. त्यामुळे आजही बलिप्रतिपदेच्या दिवशी पत्नी पतीला ओवाळते आणि पती भेट म्हणून हवे ते वरदान, भेटवस्तू देतो..पिंपरी नवरात्र पुरवणी लेख.चैत्र शुद्ध पाडवा, विजयादशमी (दसरा), अक्षयतृतीया हे तीन पूर्ण मुहूर्त; तर दिवाळीचा पाडवा (बलिप्रतिपदा) हे अर्ध मुहूर्त असे साडेतीन मुहूर्त समजले जातात. यामुळे या सणांना मोठे महत्त्व आहे, असे भागवताचार्य विलास महाराज एकदरेकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.