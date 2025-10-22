मराठवाडा

Diwali Padwa: पतीला ओवाळण्याचा सण दिवाळी पाडव्याची प्रेममयी परंपरा!

Celebrated as Diwali Padwa: पाडव्याला पती-पत्नीचे नाते अधिक दृढ करण्याची परंपरा आहे. या दिवशी पत्नी पतीला औक्षण करते, वर मागते. बळिराजाच्या स्मरणार्थ दीपदान, लक्ष्मीपूजन, वामन अवताराची आख्यायिका या सणाला विशेष बनवते.
Diwali Padwa

Diwali Padwa

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुंभार पिंपळगाव : वसुबारस, धनत्रयोदशी, नरकचतुर्दशी, लक्ष्मीपूजन आणि आज बुधवारी (ता. २२) साडेतीन मुहूर्तांपैकी अर्धे मुहूर्त पाडवा. या दिवसाला बलिप्रतिपदा असेही म्हटले जाते. या दिवशी पत्नी पतीला ओवाळते, औक्षण करते आणि दीर्घायुष्याची प्रार्थना करते, अशी आख्यायिका आहे. या दिवशी व्यापारी वह्या, रोजमेळ यांची पूजा करतात.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Celebration
Diwali
Tradition
wife and husband

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com