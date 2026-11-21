पाचोड - जायकवाडी प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्यातून रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडण्यात आले असले, तरी अनेक शेतकऱ्यांना पाणी परवाना नसल्यामुळे सिंचनापासून वंचित राहावे लागत आहे. एकीकडे दुष्काळाचे सावट, दुसरीकडे पिके जगविण्याची धडपड आणि त्यातच पाणी परवाना नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाटबंधारे विभागाकडून मोटारी जप्त करून दंड आकारण्याची कारवाई सुरू असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत..ही बाब लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या मोटारी जप्त न करता तसेच कोणताही दंड न आकारता त्यांना पाणी घेण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी पैठणचे आमदार विलास संदीपान भूमरे यांनी जायकवाडी प्रकल्पाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे लेखी निवेदनाद्वारे शनिवारी (ता. २१) केली आहे.जायकवाडी प्रकल्पातून रब्बी हंगामासाठी डाव्या कालव्याद्वारे पाणी सोडण्यात आले आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी पाइपलाइन टाकल्या असून, सध्या पिकांना पाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे पाणी परवाना नसल्याने व पुरेशी विज मिळत नसल्याने त्यांना अधिकृतरीत्या पाणी घेता येत नाही..दुसरीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी परवाना मिळविणेही शक्य झालेले नाही. अशा परिस्थितीत शेतकरी आपल्या मोटारींच्या तर काही जण ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने पाणी घेण्याचा प्रयत्न करीत असताना संबंधित अधिकारी मोटारी जप्त करून दंड आकारत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.अगोदरच पावसाअभावी शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. खरीप हंगामातील नुकसान भरून काढण्याची आशा ठेवून अत्यल्प शेतकऱ्यांनी रब्बी पिकांची पेरणी केली आहे. मात्र, पिकांना वेळेवर पाणी मिळाले नाही तर संपूर्ण हंगाम वाया जाण्याची भीती आहे. अशा वेळी मोटारी जप्त करणे आणि दंडात्मक कारवाई करणे म्हणजे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे..त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. पिके जगविण्यासाठी पाणी घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मोटारी जप्त करू नयेत , ट्रॅक्टरद्वारे पाणी घेण्यास अडथळे आणू नयेत व त्यांच्यावर कोणताही दंड आकारू नयेत, शेतकऱ्यांना दिलासा देत पाणी वापरण्याची मुभा द्यावी, अशी आग्रही विनंती आमदार विलास भुमरे यांनी निवेदनातून केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.