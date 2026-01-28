मराठवाडा

Ausa News : 'डॉक्टर'… हा शब्द आता ऐकू शकणार नाही; अफसर शेख

औशाच्या शेख कुटुंबावर जिवापाड प्रेम करणारे अजित दादा.
ajit pawar and dr. Afsar Sheikh

ajit pawar and dr. Afsar Sheikh

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औसा - नेता एखाद्या कार्यकर्त्याच्या पाठीमागे कसा उभा राहिला पाहिजे, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अजित पवार. येथील एन. बी. शेख यांच्या कुटुंबाशी पवार कुटुंबाचे असलेले नाते संबंध महाराष्ट्राला अवगत आहेत.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
death
doctor
Ausa
Memories
Tribute
Maharashtra Politics
Plane Crash

Related Stories

No stories found.