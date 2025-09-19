मराठवाडा

Domestic Violence: सासरच्यांकडून जावयाला मारहाण पत्नीसह चौघा जणांविरोधात गुन्हा दाखल

Beed News: घरातील दसरा काढण्यावरून पती-पत्नीतील वादाचे भांडणात रूपांतर झाले. भांडणाची माहिती सासूरवाडीत समजताच सासरे व मेहुण्याने जावयाला मारहाण करून जखमी केल्याची घटना शिरपुरा येथे घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
केज : घरातील दसरा काढण्यावरून पती-पत्नीतील वादाचे भांडणात रूपांतर झाले. भांडणाची माहिती सासूरवाडीत समजताच सासरे व मेहुण्याने जावयाला मारहाण करून जखमी केल्याची घटना (ता. १४) शिरपुरा येथे घडली.

