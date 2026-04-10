Beed News: हॉटेल मालकांना दिलासा,; पण सर्वसामान्यांचे काय?; ग्राहकांशी अरेरावी आणि उर्मट उत्तरे; एजन्सींवर वचक गरजेचा

बीड: उन्हाळ्याच्या झळांनी तशीही अंगाची लाहीलाही होत आहे, पण शहरातील घरगुती गॅस ग्राहकांसाठी गॅस एजन्सीच्या पायऱ्या चढणे हा उन्हापेक्षाही दाहक अनुभव ठरू लागला आहे. जिल्ह्यात व्यावसायिक सिलिंडरचा ४० टक्के पुरवठा सुरू झाल्याने हॉटेल व्यावसायिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असला, तरी दुसरीकडे घरातील चूल पेटवण्यासाठी धडपडणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांना मात्र गॅस एजन्सीच्या मनमानीचा आणि अरेरावीचा सामना करावा लागत आहे. प्रशासनाचा वचक राहिला नसल्याने की काय, अशी भीती वाटण्यासारखी परिस्थिती आज बीड शहरात निर्माण झाली आहे..घरगुती गॅस मिळवणे हा आता केवळ प्रक्रियेचा भाग राहिला नसून, तो एक मानसिक त्रास झाला आहे. रेशनिंग आणि नियम कडक झाल्याचा बहाणा करत गॅस एजन्सींकडून ग्राहकांची सर्रास अडवणूक केली जात आहे. तासनतास रांगेत उभे राहूनही हक्काचा सिलिंडर मिळवण्यासाठी नागरिकांना एजन्सीचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. विशेषतः गृहिणी आणि वृद्ध नागरिकांचे यामुळे मोठे हाल होत असून, प्रशासकीय यंत्रणा याकडे डोळेझाक करत असल्याचे चित्र दिसत आहे..एजन्सी की अन्याय केंद्र?शहरातील अनेक गॅस एजन्सींवर गेल्यास तिथे ग्राहकांशी अत्यंत उद्धटपणे वागले जात असल्याच्या तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. हक्काचा सिलिंडर मागण्यासाठी गेलेल्या ग्राहकांना नीट उत्तरे न देणे, तांत्रिक अडचणींचे खापर ग्राहकांवरच फोडणे आणि जाब विचारल्यास अंगावर धावून जाणे असे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. महिलांना आणि ज्येष्ठांना बसण्यासाठी साधी सोयही केली जात नाही. उद्या या किंवा काम होणार नाही, असे सांगून ताटकळत ठेवलेल्या नागरिकांना रिकाम्या हाती परत पाठवले जाते. यात ग्राहकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात असून, एजन्सी चालकांच्या या मुजोरीला लगाम घालणारा कोणीही उरला नाही का, असा सवाल आता संतप्त बीडकर विचारत आहेत..प्रशासन ढिम्म का?सामाजिक कार्यकर्ते राजू गायके यांनी या परिस्थितीवर ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणतात, व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा सुरू करण्यासाठी तातडीने हालचाली होतात, मग घरगुती ग्राहकांच्या रांगा कमी करण्यासाठी प्रशासन ढिम्म का? तक्रार करूनही अधिकारी केवळ बघू, करू अशी उत्तरे देतात.अनास्था आणि एजन्सींची मुजोरीसद्यःस्थितीत घरगुती सिलिंडर वेळेवर मिळत नसल्याने सामान्य नागरिकांचे बजेट कोलमडले आहे. पुरवठा विभागाने कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा किंवा हेल्पलाइन कार्यान्वित केलेली नाही. अधिकाऱ्यांनी साधी पाहणी करण्याची तसदीही घेतलेली नाही....तर परवाना होणार रद्द!बीडचे पुरवठा अधिकारी प्रशांत सुपेकर यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही तांत्रिक प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना नाहक त्रास होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित गॅस एजन्सीची आहे. एजन्सीधारकांनी ग्राहकांशी सौजन्याने वागणे बंधनकारक आहे. जर कोणत्याही एजन्सीने जाणीवपूर्वक ग्राहकांची अडवणूक केली किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित एजन्सीचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली जाईल.."मी तीन दिवसांपासून हेलपाटे मारत आहे. कर्मचारी लोकांशी अशा भाषेत बोलतात की जणू काही आम्ही त्यांच्याकडे फुकट गॅस मागायला आलो आहोत. प्रशासनाने यावर कडक कारवाई करायला हवी."- मीनाक्षी कुलकर्णी"एजन्सी चालकांकडे साधी चौकशी केली तरी ते अरेरावीवर येतात. ग्राहकांना ही वागणूक का? सामान्य माणसाला वेठीस धरले जात आहे."- रामेश्वर कदम"घरगुती गॅससाठी आम्हाला इतका त्रास का? महिलांना आणि ज्येष्ठांना सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. एजन्सींच्या या मनमानीला लगाम कोण घालणार?"- सुदाम जाधव.