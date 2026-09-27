Competitive Exam Success Story: जिद्द, चिकाटी अन् मेहनतीला यशाची साथ; तीन माजी विद्यार्थ्यांची यशाला गवसणी, जिल्हा परिषद शाळेची यशोगाथा

-हबीबखान पठाणपाचोड: जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमांच्या जोरावर ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही स्पर्धेच्या युगात मोठे यश संपादन करत असून डोणगाव तांबे (ता.पैठण) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी हे सिद्ध करून दाखविले आहे. या शाळेच्या माजी विद्यार्थिनी वंदना बाबासाहेब तांबे यांची महसूल सहायकपदी, उज्वला तातेराव तांबे यांची केंद्रीय आयकर विभागात आयकर निरीक्षकपदी, तर दीपक पांडुरंग तांबे यांची मेडिकल रेडिओलॉजी व इमेजिंग टेक्निशियन म्हणून निवड झाली आहे. या तिन्ही गुणवंत माजी विद्यार्थ्यांच्या उल्लेखनीय यशाबद्दल शाळेच्या वतीने त्यांचा रविवारी (ता.२७) भव्य सत्कार करण्यात आला..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष होते. यावेळी शाळा व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष, सदस्य, ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच व सदस्य, गावातील प्रतिष्ठित नागरिक, पालक तसेच शिक्षकवृंद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाची सरस्वती पूजनाने सुरुवात झाली. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते वंदना तांबे, उज्वला तांबे आणि दीपक तांबे यांचा शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. आपल्या विद्यार्थ्यांनीने मिळविलेल्या यशामुळे शाळेचे नाव उज्ज्वल झाल्याबद्दल उपस्थितांनी त्यांचे अभिनंदन केले..या सत्काराप्रसंगी कु.वंदना तांबे व कु.उज्वला तांबे यांनी शालेय जीवनातील आठवणींना उजाळा दिला. “जिल्हा परिषदेच्या शाळेने दिलेली शिक्षणाची भक्कम पायाभरणी आणि शिक्षकांनी केलेले मार्गदर्शन यामुळेच आम्ही स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवू शकलो,” असे त्यांनी सांगितले. सध्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहून त्यासाठी सातत्याने व नियमित अभ्यास करावा, असा संदेशही त्यांनी दिला..शाळेचे मुख्याध्यापक रमेश मुळे यांनी मनोगत व्यक्त करताना सांगितले की, “ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेऊन केंद्रीय पातळीवरील अधिकारी पदापर्यंत पोहोचणे ही संपूर्ण डोणगावासाठी अभिमानाची बाब आहे. आपल्या गावाच्या या विद्यार्थ्यांच्या यशामुळे शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांनाही निश्चितच प्रेरणा मिळेल.माजी विद्यार्थी संघाच्या माध्यमातून अशा प्रेरणादायी कार्यक्रमांचे आयोजन सातत्याने होणे आवश्यक असल्याचेही मुख्याद्यापक श्री मुळे यांनी सांगितले..यावेळी ‘लाखात एक डोणगावच्या लेकी!’ अशा गगनभेदी घोषणांनी शाळेचा परिसर दुमदुमून गेला. विद्यार्थ्यांच्या यशाचा आनंद ग्रामस्थ, पालक आणि शिक्षकांनी उत्साहात साजरा केला.दरम्यान, शाळेत सुरू असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत योग व साधना शिबिराचेही आयोजन करण्यात आले होते. तसेच शाळेतील आदर्श शिक्षिका श्रीमती बालोदे यांचा वाढदिवसही यावेळी उत्साहात साजरा करण्यात आला..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... या कार्यक्रमास शिक्षकवृंद, विद्यार्थी, ग्रामस्थ आणि पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सुग्रीव मुंडे यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन किरण आडकर यांनी केले. डोणगावच्या या गुणवंत माजी विद्यार्थ्यांवर सर्व स्तरांतून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.