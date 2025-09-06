मराठवाडा

Ausa News : ‘मला शोधू नका, मी सापडणार नाही’ म्हणत रस्त्याच्या कडेला संपविले जीवन

नातेवाइकांना फोन करून एकाने पोटात काच खुपसून घेतली.
औसा (जि. लातूर) - ‘मला शोधू नका, मी सापडणार नाही’ असे नातेवाइकांना फोनद्वारे सांगून एका पन्नास वर्षीय व्यक्तीने रस्त्यालगतच्या झुडपात स्वतःवर काचेने वार करून जीवन संपविले. मानसिक तणावातून त्यांनी हे कृत्य केले असावे, असा अंदाज असला तरी पोलिस नेमक्या कारणाचा शोध घेत आहेत.

