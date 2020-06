पाच लाख नागरिकांना अर्सेनिक अल्बमचा डोस : आमदार डॉ. राहुल पाटील

परभणी : मतदारसंघातील जवळपास पाच लाख नागरिकांना अर्सेनिक अल्बम व मास्कचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात येत आहे. शहरातील प्रत्येक प्रभाग व मतदारसंघातील प्रत्येक गावात हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. नागरिकांनी सामाजिक अंतर राखून गोळ्या व मास्क घ्यावे, गर्दी टाळावी, असे आवाहन आमदार राहुल पाटील यांनी केले.

आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या संकल्पनेतून ॲंटी कोरोना अर्सेनिक अल्बम-३० या होमिओपॅथिल गोळ्या व मास्क वाटप कार्यक्रमाचे उद्‍घाटन सोमवारी (ता.आठ) ममता कॉलणी येथील भारतील बाल विद्या मंदिरात अच्युत महाराज दस्तापूरकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमास शिवसेनेचे सहसंपर्क प्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, माजी जिल्हा प्रमुख गंगाप्रसाद आणेराव, संजय गाडगे, अनिल डहाळे, बाळराजे तळेकर, अरविंद देशमुख, नगरसेवक प्रशास ठाकूर व चंद्रकांत शिंदे, राहुल खटिंग, दिलीप गिराम, प्रा. गजानन काकडे, सोनू अग्रवाल, गोपाळ कदम, प्रशांत शिंदे, बाबू फुलपगार, शरद हिवाळे, मकरंद कुलकर्णी, डॉ. पवन चांडक, डॉ. पैठणे, डॉ. बनकर, उद्धव मोहिते, श्रीमती भावसार, अभय कुलकर्णी आदींची उपस्थिती होती. यावेळी सामाजिक अंतर राखत काही नागरिकांना प्रतिनिधिक स्वरूपात गोळ्या व मास्कचे वाटप करण्यात आले. यावेळी दस्तापूरकर महाराज म्हणाले की, ‘‘आजारापेक्षा प्रतिबंध आवश्यक आहे. नागरिकांना कोरोनाची बाधा होऊ नये म्हणून राबविला जाणारा हा स्तुत्य उपक्रम आहे.’’प्रास्ताविक डॉ. नावंदर यांनी केले. यामध्ये त्यांनी अर्सेनिक अल्बमचे महत्त्व व घेण्याची पद्धत विषद केली. हेही वाचा : पोलिसांचा वाळू माफियांवर कारवाईचा धडाका; बावीस लाखांचा मुद्देमाल जप्त - प्रभाग क्रमांक चारमध्ये आज होणार वाटप

शहराच्या प्रभाग क्रमांक चारमध्ये मंगळवारी (ता.नऊ) सकाळी आठ ते अकरा या वेळेत कृषी सारथी कॉलनी येथील गांधी विद्यालय, जनप्रिय कॉलनी येथील आदर्श विद्यालय, नाईकनगर येथील छत्रपती विद्यालय व विकासनगर येथील राजीव गांधी विद्यालयात गोळ्या व मास्क वाटप कार्यक्रम होणार आहे. नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी केले.



Web Title: Dose of arsenic album to five lakh citizens: MLA Dr. Rahul Patil Parbhani News