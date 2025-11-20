मराठवाडा

Mahur Crime : गळा दाबून दोन सख्ख्या जावांचा खून; लूटमारीची शक्यता!

शेतात कापूस वेचणीदरम्यान घडली हृदयद्रावक घटना; पाचोंदा शिवारात दुहेरी हत्याकांडाने परिसरात मोठी खळबळ उडाली.
माहूर - तालुक्यातील पाचोंदा शिवारात आज (ता. २०) घडलेल्या दुहेरी हत्याकांडाने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्वतःच्या शेतात कापूस वेचणीचे काम करत असताना दोन सख्ख्या जावांचा अज्ञात संशयिताने गळा दाबून निर्घृण खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.

