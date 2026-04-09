Rajur Accident : राजुर येथे दोन वेगवेगळ्या अपघातात दोन तरुणांचा मृत्यू

राजुर - भोकरदन तालुक्यातील राजुर येथे मंगळवारी (ता. ७) रोजी दोन वेगवेगळ्या अपघातात दोन युवकांचा उपचारादरम्यान बुधवारी मृत्यू झाला. यातील एक तरुण राजूरहून पाच की.मी. अंतरावर असलेल्या चनेगावचा तर दुसरा राजुर येथील रहिवासी आहे. .करण भुमकर आणि आत्माराम निहाळ अशी मयताची नावे आहेत. राजुर येथील करण भूमकर या तरुणाने दोन महिन्यांपूर्वीच राजूर येथे मोबाईल शॉपी सुरू केली होती. मंगळवारी दुकानाचे सामान आणण्यासाठी तो मोटरसायकल क्रमांक एम एच २० जीएस ४७७८ जालना येथे गेला होता..रात्री राजूरला घरी परतत असताना तपोवन पाटील जवळ अज्ञात वाहनाने करण भूमकर या तरुणाच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात जबर जखमी झालेल्या करणला जालना येथे उपचारासाठी हलवण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान करणची प्राणज्योत माळवली..दुसऱ्या एका अपघातात राजूर दाभाडी रोडवरील चणेगाव येथील रहिवासी आत्माराम निहाळ हे राजुर येथून आपल्या मोटरसायकल क्रमांक एम.एच.२१ बीए ७९६९ चणेगांव येथे जात होते. त्यावेळी शुभम हॉटेल समोर मारुती स्विफ्ट गाडी क्रमांक एम. एच.०९ डी.एक्स.७८५६ ने निहाळ यांच्या मोटरसायकलला जोरदार धडक दिली. या अपघातात आत्माराम निहाळ गंभीर जखमी झाले त्यांना उपचारासाठी जालना येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, उपचार दरम्यान त्यांची प्राणज्योत माळवली दरम्यान या दोन तरुणांच्या मृत्यूंनी दोन्ही गावात व परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.