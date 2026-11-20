आडूळ - आधीच निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेती व्यवसाय अडचणीत सापडलेला असताना आता वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवाने शेतकऱ्यांच्या संकटात आणखी भर पडत आहे. पैठण तालुक्यातील पारुंडी तांडा येथील गट क्रमांक १३९ मधील दोन महिला शेतकऱ्यांच्या काढणीला आलेल्या कांदा पिकाची नीलगायींच्या कळपाने मोठ्या प्रमाणावर नासधूस केली..या घटनेत सुनिता बबन चव्हाण आणि अनिता विनायक चव्हाण यांचे अंदाजे चार लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. डोळ्यांदेखत हातातोंडाशी आलेले पीक उद्ध्वस्त झाल्याने दोन्ही महिला शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले असून शेतातच त्यांचा आक्रोश पाहून उपस्थितांचेही मन हेलावले.सुनिता चव्हाण आणि अनिता चव्हाण यांनी मोठ्या कष्टाने आपल्या शेतात कांदा पिकाची लागवड केली होती. बियाणे, खते, औषधे, पाणी आणि मजुरी यासाठी त्यांनी मोठा खर्च केला. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत उन्हातान्हात राबून त्यांनी पिकाची लेकराप्रमाणे जोपासना केली होती. पीक चांगले बहरले असून आता काढणीचा हंगाम जवळ आल्याने केलेल्या कष्टाचे चीज होईल, कुटुंबाला आर्थिक हातभार लागेल, अशी अपेक्षा दोघींना होती..मात्र, नीलगायींच्या कळपाने त्यांच्या या अपेक्षांवर पाणी फेरले. शेतात घुसलेल्या नीलगायींनी उभ्या कांदा पिकाची मोठ्या प्रमाणावर नासधूस केली. पीक तुडवून आणि खाऊन फस्त केल्याने शेतातील उभ्या पिकाची अक्षरशः वाताहत झाली. सकाळी शेतात गेल्यानंतर डोळ्यांदेखत जपलेले पीक उद्ध्वस्त झाल्याचे दृश्य पाहून दोन्ही महिला शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला.शेतीसाठी केलेला खर्च, घेतलेले कर्ज आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाच्या अपेक्षा या सर्वांचा आधार असलेले पीकच हातचे गेल्याने दोघींच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले. शेतात झालेली पिकाची नासधूस पाहून त्यांनी केलेला आक्रोश उपस्थितांना अस्वस्थ करणारा होता. एकीकडे उत्पादन खर्च वाढत असताना दुसरीकडे वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे..वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवावर ठोस उपाययोजना कधी?पैठण तालुक्यातील विविध गावांमध्ये नीलगायींसह अन्य वन्यप्राण्यांकडून शेती पिकांचे नुकसान होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. रात्रीच्या वेळी कळपाने शेतात प्रवेश करून उभ्या पिकांची नासधूस केली जात असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे प्रभावी उपाय नसल्याने त्यांची मोठी अडचण होत आहे. वनविभागाने या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन वन्यप्राण्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे..चार लाखांच्या नुकसानीची भरपाई द्या!या घटनेची संबंधित वनविभाग आणि महसूल प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन घटनास्थळाची पाहणी करावी व झालेल्या नुकसानीचा वस्तुनिष्ठ पंचनामा करावा. सुनिता बबन चव्हाण आणि अनिता विनायक चव्हाण या दोन्ही महिला शेतकऱ्यांना शासनाच्या नियमानुसार नुकसानभरपाई तातडीने मंजूर करावी, अशी मागणी होत आहे..एकीकडे शेतीचा वाढता खर्च, दुसरीकडे निसर्गाची अवकृपा आणि त्यात वन्यप्राण्यांचा उपद्रव अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडला आहे. कष्टाने उभे केलेले पीक डोळ्यांदेखत उद्ध्वस्त होत असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने आता तरी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.