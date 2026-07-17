Volleyball Secretary: छत्रपती संभाजीनगर विभागीय सचिवपदी डॉ. आबासाहेब शिरसाठ यांची बिनविरोध निवड; व्हॉलीबॉलला नवी उभारणी देण्याचा निर्धार

राजेंद्र व्यास,गंगापूर : महाराष्ट्र राज्य हॉलीबॉल असोसिएशनच्या झालेल्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या सचिव पदी गंगापूरचे डॉ. आबासाहेब शिरसाठ यांची बिनविरोध निवड करण्यात आले आहे. .महाराष्ट्र हॉलीबॉल असोसिएशनची वार्षिक सर्वसाधारण सभा व निवडणूक प्रक्रिया मुंबई येथील वाय बी चव्हाण हॉलमध्ये संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली..या झालेल्या निवडणुकीत आमदार प्राजक्त तनपुरे यांचे महाराष्ट्र राज्य हॉलीबॉल संघटनेचे अध्यक्षपदी तर सचिव पदी गजानन जीव तोंडे यांची तर छत्रपती संभाजीनगर विभागीय सचिव पदी डॉ. आबासाहेब शिरसाठ यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे..निवडणूक प्रक्रियेत व्हॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियाचे निरीक्षक हरीसिंह चव्हाण (मध्य प्रदेश), निवडणूक निर्णय अधिकारी एडवोकेट सुनील घारगे हे उपस्थित होते. या विशेष सभेला राज्यातील विविध जिल्ह्यातील अध्यक्ष,सचिव, संघटनेचे,सदस्य प्रतिनिधी हे उपस्थित होते. या झालेल्या निवडीमुळे डॉ. आबासाहेब शिरसाठ यांच्या निवडूचे आमदार प्रशांत बंब सह विविध क्रीडा संघटनेच्या वतीने त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे..व्हॉलीबॉल ला नवीन उभारणी देण्यासाठी विविध वयोगटातील स्पर्धांचे विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केले जातील. ग्रामीण भागातील चांगल्या खेळाडूंना माझ्या द्वारे मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.डॉ.आबासाहेब शिरसाठ, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय सचिव, व्हॉलीबॉल संघटना..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.