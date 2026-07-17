मराठवाडा

Volleyball Secretary: छत्रपती संभाजीनगर विभागीय सचिवपदी डॉ. आबासाहेब शिरसाठ यांची बिनविरोध निवड; व्हॉलीबॉलला नवी उभारणी देण्याचा निर्धार

महाराष्ट्र हॉलीबॉल असोसिएशनच्या निवडणुकीत गंगापूरचे डॉ. आबासाहेब शिरसाठ छत्रपती संभाजीनगर विभागीय सचिवपदी बिनविरोध; ग्रामीण भागातील खेळाडूंना संधी व विशेष प्रशिक्षण शिबिरांची ग्वाही
He has pledged to organise training camps and create more opportunities for talented volleyball players from rural Maharashtra.

He has pledged to organise training camps and create more opportunities for talented volleyball players from rural Maharashtra.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेंद्र व्यास,

गंगापूर : महाराष्ट्र राज्य हॉलीबॉल असोसिएशनच्या झालेल्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या सचिव पदी गंगापूरचे डॉ. आबासाहेब शिरसाठ यांची बिनविरोध निवड करण्यात आले आहे.

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