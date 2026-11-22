कायगाव: गंगापूर तालुक्यातील गळनिंब येथील जगदंबा देशी कुक्कुट पालन सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. भगवान अशोक सटाले यांची महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर येथे कार्यकारी परिषदेचे सदस्य म्हणून नुकतीच नियुक्ती करण्यात आली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.पशुसंवर्धन मंत्री तथा प्रतिकुलपती महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर पंकजाताई गोपीनाथ मुंडे यांनी मुंबई येथे मंत्रालयात गुरुवारी या नियुक्तीचे आदेश जारी केले. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम १९९८ मधील कलम २६ (११) मधील तरतुदीनुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे..यापूर्वी दोन वेळा भारतीय पशू परिषद प्रतिनिधी म्हणून व राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर येथे कार्यकारी परिषद सदस्य म्हणून काम पाहिले आहे. विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य भर असून ११ पशुवैद्यकीय, ४ दुग्ध तंत्रज्ञान व ३ मत्स्य महाविद्यालय आहेत..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...मंत्री मुढे यांनी डॉ.सटाले यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. डॉ. भगवान सटाले यांनी देशी कुक्कुट पालन क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे गंगापूर तालुक्यासह जिल्ह्यातील पशुपालक व शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. त्यांच्या या निवडीबद्दल सर्व स्तरातून कौतुक अभिनंदन व सवागत होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.