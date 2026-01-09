UPSC Success Story : मराठी माध्यमातून यूपीएससी सीएमएसमध्ये देशात २५ वी रँक; डॉ. भगवंत पवारांची प्रेरणादायी यशोगाथा!

येरमाळा : कळंब तालुक्यातील चोरखळी,उक्कडगावच्या चंद्रभानू सोनवणे कॉलेजचा विद्यार्थी भगवंत पवार यानी युपीएससी सीएमएस परीक्षेत देशातून २५ रँकणे उत्तीर्ण झाल्याने कॉलेजच्या वतीने त्याच्या विशेष सत्काराच्या कार्यक्रमात डॉ.भगवंत पवार यानी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले.कार्यक्रमाचे अध्यक्ष चंद्रभानु सोनवणे कॉलेजचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव सोनवने डॉ.भगवंत पवार यांचे वडील गणेश पवार,विद्यार्थी पालक रघुनाथ तळेकर चंद्रभानु हायस्कुलचे मुख्याध्यापक किरण पडवळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती..पुढे बोलताना डॉ.भगवंत पवार यानी पुढे बोलताना सांगितले की,माझे इयत्ता दहावी पर्यंतचे शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले असुन नीट,एनसीआरटी म्हणजे काय माहिती नव्हते वडिलांनी दिलेले संस्कार कांही तरी करण्याची जिद्द,चिकाटी अथक अभ्यासातून मी एम्स हैद्राराबाद वैद्यकीय शिक्षणापासून सीएमएस यु पी एस सी परीक्षेतील यश या मागची कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना केवळ अभ्यासाच्या बळावर मिळवले..Chandrakant Patil Interview: आमचा आकडा ११५च्या खाली जाणार नाही | Pune News | PMC Election | Sakal News.त्यामुळे अथक परिश्रमातून अभ्यास करण्याशिवय पर्याय नाही, अकरावी,बारावी हा जीवनातील ध्येयाला कलाटणी देणारा काळ असुन या काळात विद्यार्थ्यांचे ध्येय अभ्यास एके अभ्यास हा सोनवणे सरांचा मुलमंत्र अगदी बरोबर असल्याचे मला आज कळले तो मंत्र मी वैद्यकीय,डिगरी,शिक्षक्षणासह युपीएससी परीक्षेत पाळला म्हणुन यशस्वी झालो, माझ्या घरात आज पर्यंत टीव्ही नाही,बारावी पूर्ण होई पर्यंत प्रत्येक विद्यार्थ्यानी स्वतःला अलिप्त ठेवावे असे सांगितले..डॉ.भगवंत पवार याला संस्थेचे अध्यक्ष संजीव सोनवणे यांनी भगवंत अज्ञाधारक विद्यार्थी असुन त्याला केलेल्या मार्गदर्शनातून त्याने आज पर्यंत मिळवलेल्या यशात चंद्रभानू कालेजचे नाव उंचावल्याचे सांगताना भावुक होऊन त्यांनी त्यांचा गोल्ड प्लेटेड पेन भगवंतला भेट दिला यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाल्याने कांही काळ वातावरण भावुक झाले विदयार्थ्यां,शिक्षकांनासह पालकांचे डोळे पाणावले होते..वडशिवणे ता.करमाळा (जि. सोलापुर) येथील डॉ.भगवंत पवार यानी देशातील वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी घेण्यात येणारी लेखी परीक्षा २० जुलै रोजी पार पडली होती. लेखी परीक्षेत यश मिळवल्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी दिल्ली येथील यूपीएससी सेंटरमध्ये त्यांनी मुलाखत यशस्वीरीत्या दिली. २२ डिसेंबर रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात डॉ. भगवंत पवार यांनी ऑल इंडिया २५ वी रैंक मिळवत पहिल्याच प्रयत्नात घवघवीत यश संपादन केले असून त्यांची वैद्यकीय अधिकारी पदावर निवड झाली..PMC And PCMC Election: पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेत अजितदादांचं बळ वाढलं; मोठ्या संघटनेचा जाहीर पाठिंबा, चर्चांना उधाण.प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले असून अकरावी-बारावीचे शिक्षण सोनवणे कॉलेज, उक्कडगाव येथे झाले. सन २०२० मध्ये नीट परीक्षेत ७२० पैकी ६४५ गुण मिळवत ते सोलापूर जिल्ह्यात प्रथम आले. त्या गुणवत्तेच्या आधारे त्यांची एम्स हैदराबाद येथे एमबीबीएससाठी निवड झाली. वैद्यकीय शिक्षणादरम्यान एम्समध्ये त्यांनी चार गोल्ड मेडल मिळवत टॉपर म्हणून नावलौकिक मिळवला. एमबीबीएस पूर्ण झाल्यानंतर एमडीसाठी घेण्यात येणारी आयएनआय सीइटी परीक्षा त्यांनी देशातून ६६८ व्या रैंकने उत्तीर्ण केली असून नुकतीच त्यांची एमडी पेडियाट्रिक्ससाठी एम्स हैदराबाद येथे निवड झाली. .एकाच वेळी यूपीएससी सीएमएस व एमडी या दोन्ही ठिकाणी यश मिळवून त्यांनी दुहेरी यश संपादन केले आहे. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रचार्य अंकुश पांचाळ यांनी सूत्रसंचालन विकास कोकाटे तर आभार धनंजय जाधव यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.