Bhoom News : ईटच्या सुपुत्र डॉ. किरण प्रकाश झरकर यांचा राष्ट्रपतीं द्रोपदी मुर्मु यांच्या हस्ते दिल्ली येथे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराने गौरव

- धनंजय शेटेभूम - ईट गावचे सुपुत्र तथा धाराशिव येथील कै. उद्धवराव दादा पाटील आयटीआय महाविद्यालयात शिल्प निदेशक (कोपा) म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. किरण प्रकाश झरकर यांना कौशल्य विकास क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याबद्दल केंद्र सरकारचा प्रतिष्ठेचा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शिक्षक दिनानिमित्त ५ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झरकर यांचा गौरव करण्यात आला. आयटीआय क्षेत्रातील शिक्षकाला राष्ट्रीय पातळीवरील हा सन्मान मिळाल्याने धाराशिव जिल्ह्यासह महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ही अभिमानाची बाब ठरली आहे..किरण झरकर यांचे बालपण ईट येथेच गेले. ते स्वातंत्र्यसैनिक कै. देविदासराव झरकर यांचे नातू असून, ईट येथील चालक शशि झरकर यांचे चुलत बंधू आहेत. सामान्य कुटुंबातून पुढे आलेल्या झरकर यांनी आपल्या ज्ञान, कल्पकता आणि नवोपक्रमशीलतेच्या जोरावर कौशल्य विकास क्षेत्रात स्वतंत्र ठसा उमटविला आहे. हजारो प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांनी केवळ अभ्यासक्रमापुरते शिक्षण न देता त्यांच्या करिअरची दिशा ठरविण्यासाठी मार्गदर्शन केले आहे..प्रशिक्षणार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सहज, प्रभावी आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने त्यांनी ‘स्किल बुक’ या संगणक प्रणालीची निर्मिती केली. कोपा ट्रेडशी संबंधित अभ्याससामग्री, शैक्षणिक व्हिडिओ, एमसीक्यू, प्रश्नपत्रिका आणि विविध संदर्भ साहित्य एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणाऱ्या या नवोपक्रमाला भारत सरकारकडून पेटंटही मिळाले आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय कार्याची दखल घेत वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, लंडन यांनीही त्यांचा गौरव केला आहे..शैक्षणिक क्षेत्राबरोबरच साहित्य क्षेत्रातही झरकर यांनी योगदान दिले असून, त्यांनी लिहिलेल्या ‘मातृभक्ती’ या पुस्तकाचे नुकतेच दिल्ली येथे प्रकाशन झाले आहे. अध्यापन, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, नवोपक्रम आणि साहित्यनिर्मिती अशा विविध क्षेत्रांत त्यांनी केलेल्या कार्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.या पुरस्कारामुळे ईट गावाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्राच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. झरकर यांच्या या यशाबद्दल ईट ग्रामस्थ, विद्यार्थी, नातेवाईक, सहकारी तसेच शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांकडून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.