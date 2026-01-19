Dharashiv Crime : महिलेच्या त्रासाला कंटाळून तरुणाने संपविले जीवन; कारण आले समोर

धाराशिव - शहरातील एसटी कॉलनी (सांजा रोड) येथील ३८ वर्षीय तरुणाने महिलेच्या सततच्या जाचाला कंटाळून गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पुणे येथील एका महिलेविरुद्ध धाराशिव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला..मयत धनंजय तात्याराव राऊत (वय-३८) यांचे पुणे येथील शीतल जगदीश राऊत (वय-३४) हिच्यासोबत लग्न ठरणार होते. मात्र, काही कारणास्तव ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत निघून गेली. त्यानंतर धनंजय यांचा विवाह दुसऱ्या मुलीसोबत झाला आणि त्यांचा संसार सुखात सुरू होता..दरम्यान, शीतल ही पाच वर्षांपासून धनंजय यांना वारंवार फोन करून मानसिक त्रास देत होती. या सततच्या छळामुळे धनंजय प्रचंड मानसिक तणावाखाली होते. याच त्रासाला कंटाळून त्यांनी बेगडा शिवारात गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपविली..मृताचा भाऊ विशाल तात्याराव राऊत यांनी शनिवारी (ता. १७) दिलेल्या फिर्यादीवरून धाराशिव ग्रामीण पोलिसांनी शीतल जगदीश राऊत हिच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.