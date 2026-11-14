Travels Accident : चालकाला डुलकी; ट्रॅव्हल्स बस पुलाचा कठडा तोडून दहा फूट खोल नालीत! भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, २५ प्रवासी जखमी

- बाळासाहेब काळेकरमाड - पुण्याहून नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव ट्रॅव्हल्स बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुलाचा कठडा तोडून सुमारे दहा फूट खोल नालीत कोसळली. छत्रपती संभाजीनगर-जालना महामार्गावरील समाधान हॉटेलसमोर शनिवारी (ता. १४) पहाटे चारच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत साई संजय विघे (वय-२०, रा. कालिकानगर, पिंपळवाडी, ता. शिर्डी, जि. अहिल्यानगर) यांचा मृत्यू झाला, तर २५ प्रवासी जखमी झाले. जखमींना तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएच ४३ सीके ०८०० क्रमांकाची झीन ट्रॅव्हल्स बस पुण्याहून नागपूरकडे जात होती. शनिवारी पहाटे चारच्या सुमारास बस ऑईस्टर स्कूलजवळील पुलावर आली असता चालकाला डुलकी लागल्याने त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. बसने पुलाच्या कठड्याला जोरदार धडक दिली. कठडा तोडून बस थेट नालीत कोसळली. अचानक झालेल्या या दुर्घटनेमुळे बसमधील प्रवाशांमध्ये एकच घबराट उडाली.अपघाताच्या वेळी बहुतांश प्रवासी गाढ झोपेत होते. धडकेच्या मोठ्या आवाजाने प्रवासी जागे झाले. काही प्रवासी बसमध्ये अडकले होते, तर अनेकांना दुखापत झाली. बसमध्ये सुमारे ३० प्रवासी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे..रुग्णवाहिका चालकाची तत्परता; बचावकार्याला वेगअपघाताची माहिती मिळताच नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानच्या रुग्णवाहिकेचे चालक बाळू कातखडे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्यांनी जखमी प्रवाशांना बसमधून बाहेर काढले. त्यानंतर रुग्णवाहिकेद्वारे जखमींना घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी क्रेनचीही मदत घेण्यात आली. पहाटेच्या अंधारात बचावकार्य सुरू असताना स्थानिक नागरिकांनीही मदत केली..जखमींची नावेदीक्षित सुरेश बनसोडे (३०, नागपूर), पुष्पा प्रकाश बाबर (६५, पिंपरी-चिंचवड), जाबीज डोबडे (३३, नागपूर), सोनू देविदास लोंखडे (३६, नागपूर), इशिका पोनीकर (२३, नागपूर), आदित्य रवींद्र कंदारकर (३०, अहमदपूर), अविनाश मोरेश्वर लिखार (२४, यवतमाळ), समीर चंद्रू मांडने (२३, नागपूर), शरयू विलास मून (२८, नागपूर), अभिजित निरंजन इगळे (२९, अमरावती), चरणदास इगळे (५२, अमरावती), आरव सोनू लोंखडे (९, नागपूर), पायल सोनू लोंखडे (३४, नागपूर), राजकन्या चरणदास इंगळे (५५, अमरावती), सुनील नेहाल (२८), चेतन ठाकरे (३२), सक्षम ठाकरे (२), योगेश हेशमाने (३३), राहुल यादव (२६), सुरेश मिरासदार (२५), शामल राऊत (२६), पवन बरगे (२६), श्रुतीग वानखेडे (३०) आणि सोनी कांबळे (२५) यांचा जखमींमध्ये समावेश आहे..चालकाला डुलकी लागल्याचा प्राथमिक अंदाजचालकाला डुलकी लागल्याने बसवरील नियंत्रण सुटून अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. याप्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पोलिस निरीक्षक राजेंद्र बनसोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी सतीश देवकर आणि विजयसिंह जारवाल पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.