मराठवाडा

Travels Accident : चालकाला डुलकी; ट्रॅव्हल्स बस पुलाचा कठडा तोडून दहा फूट खोल नालीत! भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, २५ प्रवासी जखमी

पुण्याहून नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव ट्रॅव्हल्स बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुलाचा कठडा तोडून सुमारे दहा फूट खोल नालीत कोसळली.
Travels Accident

Travels Accident

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सकाळ वृत्तसेवा
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- बाळासाहेब काळे

करमाड - पुण्याहून नागपूरच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव ट्रॅव्हल्स बसवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस पुलाचा कठडा तोडून सुमारे दहा फूट खोल नालीत कोसळली. छत्रपती संभाजीनगर-जालना महामार्गावरील समाधान हॉटेलसमोर शनिवारी (ता. १४) पहाटे चारच्या सुमारास हा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत साई संजय विघे (वय-२०, रा. कालिकानगर, पिंपळवाडी, ता. शिर्डी, जि. अहिल्यानगर) यांचा मृत्यू झाला, तर २५ प्रवासी जखमी झाले. जखमींना तातडीने घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

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