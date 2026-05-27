Shendurwada Crime : अपहरण करून चालकास बेदम मारहाण; वाळुज पोलीस ठाण्यात चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

शेंदूरवादा - गंगापूर तालुक्यातील मुक्तेश्वर शुगर मिलजवळ धामोरी बुद्रुक गावातून एका खासगी चालकाचे अपहरण करून त्याला निर्जन ठिकाणी नेऊन लाकडी दांड्याने तसेच लाथाबुक्क्यांनी अमानुष मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. 27) उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी वाळुज पोलीस ठाण्यात एका संशयितासह तीन अनोळखी साथीदारांविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बाळासाहेब भाऊसाहेब हापसे (वय-35) व्यवसाय खासगी चालक, रा. शिक्षक कॉलनी, बिडकीन ता. पैठण जि. छत्रपती संभाजीनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार संकेत भानुदास चव्हाण (वय 35, रा. बऱ्हाणपूर ता. नेवासा जि. अहिल्यानगर) व त्याच्या अन्य तीन अनोळखी साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मंगळवारी (ता. 26) सायंकाळी 7 ते रात्री 9 वाजण्याच्या दरम्यान आरोपींनी धामोरी बुद्रुक गाव परिसरातून फिर्यादीचे अपहरण केले. त्यानंतर फिर्यादीस गंगापूर तालुक्यातील लासुर नाका येथील मोकळ्या जागेत घेऊन जात जीवे मारण्याच्या उद्देशाने लाकडी दांड्याने तसेच लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करून गंभीर जखमी केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.या घटनेनंतर जखमी अवस्थेतील फिर्यादीने वाळुज पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार वरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्ह्याची नोंद पोलीस उपनिरीक्षक जोगस यांनी घेतली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक रमेश राठोड हे करीत आहेत..घटनास्थळी पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर यांची पाहणी...धामोरी परिसरात घडलेल्या अपहरण व मारहाणीच्या गंभीर घटनेची माहिती मिळताच पोलीस उपायुक्त पंकज अतुलकर यांनी पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे, उपनिरीक्षक रमेश राठोड, उपनिरीक्षक अजय शितोळे, स्वनिल खाकरे, पांडुरंग शेळके विजय पिंपळे यांच्या सह घटनास्थळी भेट देत संपूर्ण घटनेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांकडून घटनेची सविस्तर माहिती घेतली तसेच तपासाची दिशा, आरोपींची ओळख आणि त्यांच्या हालचालींबाबत आढावा घेतला.घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपींचा तातडीने शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी तपास पथकाला दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.