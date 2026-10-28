Electric Shock : धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा वीज पंप सुरू करताना विजेचा धक्का बसून दुर्दैवी मृत्यू

- ज्ञानेश्वर बोरूडेलोहगाव - पैठण तालुक्यातील शेवता येथील जायकवाडी धरणग्रस्त शेतकरी शेतातील पिकाला पाणी देण्यासाठी गेले असता, वीजपंप सुरू करताना स्टार्टरजवळ विजेचा जोरदार धक्का बसल्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना बुधवारी (ता. २८) सायंकाळी उघडकीस आली. विठ्ठल उत्तमराव गरड (वय-५७) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..शेवता ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच प्रमिला गरड यांचे पती विठ्ठल गरड हे जायकवाडी जलफुगवटा परिसरातील शेवता शिवारातील गट क्रमांक १८ मधील शेतातील पिकाला पाणी देण्यासाठी बुधवारी गेले होते. दुपारून वीजपुरवठा सुरू झाल्यानंतर विहिरीजवळील विद्युत पेटीतील स्टार्टरच्या साहाय्याने पंप सुरू करताना त्यांना विजेचा जोरदार धक्का बसला. यामुळे ते जागीच कोसळले..सायंकाळ होऊनही वडील घरी परतले नसल्याने त्यांचा मुलगा शेताकडे गेला. त्यावेळी विठ्ठल गरड हे स्टार्टरच्या पेटीजवळ पडलेल्या अवस्थेत आढळून आले. मुलाने तत्काळ याची माहिती ज्ञानदेव गरड, सरपंच अक्षय देशमुख यांच्यासह गावातील नागरिकांना दिली..घटनेची माहिती मिळताच गावातील नागरिकांनी शेताकडे धाव घेतली. त्यानंतर विठ्ठल गरड यांना वाहनातून बिडकीन ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अस्मा शाईन यांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्यात पंचनामा व शवविच्छेदनासाठी वैद्यकीय-कायदेशीर प्रकरणाची (एमएलसी) नोंद पाठविण्यात आली आहे. दरम्यान मयत विठ्ठल गरड यांच्या पश्चात पत्नी एक मुलगा, भाऊ बहीण असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.