‘-बा. पू. गायखरलोहा: ‘साहेब, दुष्काळाचे संकट मोठे आहे हो! गरिबांना मारू नका. पोटाची खळगी भरण्यासाठी मोलमजुरीच्या शोधात भटकावे लागत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे हाताला काम नाही, घरात पैसा नाही. अशा परिस्थितीत गरिबांचा वीजपुरवठा खंडित करू नका,’ अशी आर्त आणि भावनिक विनंती पारडी येथील माजी सरपंच दिगंबर डिकळे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना केली..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.लोहा शहरापासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पारडी गावाची लोकसंख्या मोठी असून गावात सुमारे दीड हजार उंबरठे आहेत. वीजबिलाच्या थकबाकीपोटी वीजजोडणी खंडित करण्यासाठी लोहा महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी गावात दाखल झाले होते. यावेळी वीजपुरवठा तोडण्याची कारवाई सुरू होताच ग्रामस्थांनी अधिकाऱ्यांना हात जोडून वीजजोडणी खंडित करू नये, अशी विनंती केली. मात्र, सुरुवातीला अधिकारी आपल्या कारवाईवर ठाम होते..दरम्यान, माजी सरपंच दिगंबर डिकळे यांनी पुढाकार घेत अधिकाऱ्यांसमोर गावकऱ्यांची व्यथा मांडली. अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी ग्रामीण भागातील जनजीवन आधीच विस्कळीत झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही, शेतमजुरांना काम मिळत नाही. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणेही कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा खंडित केल्यास सामान्य कुटुंबांची अडचण आणखी वाढेल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली..सध्या संपूर्ण मराठवाडा भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करीत आहे. शेतकऱ्यांकडे उत्पन्नाचे साधन नाही, तर मजुरांच्या हाताला काम नाही. मग थकित वीजबिल भरण्यासाठी पैसे आणायचे कुठून, असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला. त्यांच्या या व्यथा लक्षात घेऊन महावितरणचे ग्रामीण अभियंता श्री. स्वामी यांनी ग्रामस्थांच्या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात परत बोलावून घेत काही काळासाठी वीजजोडणी खंडित करण्याच्या कारवाईला शिथिलता दिल्याचे सांगण्यात आले. महावितरणच्या या निर्णयामुळे ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. संकटाच्या काळात प्रशासनाने केवळ वसुलीचा दृष्टिकोन न ठेवता सर्वसामान्यांच्या परिस्थितीचाही विचार करावा, अशी अपेक्षा यावेळी ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.