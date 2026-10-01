मराठवाडा

Sillod Farmers: दुष्काळाने पीक नेले; पंचनाम्याला कागदपत्रांचा डोंगर! पळशीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची नोंद सुरू

Crop Damage Panchnama Begins In Palshi Sillod: दुष्काळाने शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकले; पंचनाम्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू
Sillod Farmers: दुष्काळाने पीक नेले; पंचनाम्याला कागदपत्रांचा डोंगर! पळशीत शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची नोंद सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
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-सुनिल पांढरे

भराडी : पळशी (ता. सिल्लोड) येथे सुकलेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे गुरुवारी (१) सुरू झाले. तलाठी मधुकर थोरात यांनी थेट शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी करून नुकसानीची नोंद करण्यास सुरुवात केली आहे.

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