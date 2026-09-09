Pachod News : पोळ्याच्या आनंदावर दुष्काळाचे विरजण..! बैलांना आंघोळ घालायलाही नाही पाणी

पाचोड - शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा आणि बळीराजाच्या जीवनाशी नाते सांगणारा पोळा सण अवघ्या एका दिवसांवर आला असतानाच पावसाने पाठ फिरवल्याने यंदाच्या पोळ्यावर दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. पावसाळा आटोपत आला तरी समाधानकारक पाऊस न झाल्याने शेतशिवार कोरडेठाक पडले असून, रानावनातील हिरवा चारा गायब झाला आहे. एवढेच नव्हे तर वर्षभर शेतकऱ्याच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या बैलांना पोळ्याच्या दिवशी आंघोळ घालण्यासाठीही पाणी मिळणे कठीण झाल्याचे चित्र पाचोड (ता.पैठण) परिसरासह तालुक्यात पाहवयास मिळते..पोळा म्हटला की काही दिवस ग्रामीण भागात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होते. बैलांना आंघोळ घालणे, त्यांच्या शिंगांना रंग देणे, अंगावर झुली घालणे, गोंडे-बाशिंगे आणि विविध साज-शृंगाराच्या वस्तूंनी त्यांना सजविणे, अशी लगबग सुरू असते. मात्र, यंदा पावसाअभावी या उत्साहालाच ग्रहण लागले आहे.पोळ्यानिमित्त बाजारपेठेत साज-शृंगाराच्या साहित्याची दुकाने थाटण्यात आली आहेत..रंगीबेरंगी झुली, गोंडे, शिंगांचे रंग, विविध सजावटीचे साहित्य विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. दुकानांत व्यापाऱ्यांनी नफ्याच्या मोठ्या नफ्याच्या अपेक्षेने माल आणला असला तरी शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा नसल्याने बाजारपेठेत म्हणावी तशी ग्राहकी दिसून येत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्याही अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे..बैलांच्या आंघोळीचीही चिंता:दरवर्षी पोळ्याच्या दिवशी बैलांना विहिर, नदी-नाल्यांवर किंवा उपलब्ध पाण्याच्या ठिकाणी नेऊन थाटामाटात आंघोळ घातली जाते. मात्र, यंदा अनेक विहिरींची पाणीपातळी खालावली असून, काही ठिकाणी पाणीच उपलब्ध नसल्याने बैलांना आंघोळ घालायची तरी कुठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. परिसरातील सर्व जलसाठे कोरडी असल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या बैलांना पैठण-जालना पाईपलाईनच्या गळतीच्या पाण्यावर खांदा मळणीच्या पूर्वसंध्येला आंघोळी घातल्या. तसेच गावातील काही विहिरींवर शेंदून बैलांना आंघोळी घालाव्या लागल्या..हिरवा चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर: पावसाअभावी रानावनात हिरवा चारा उगवलेलाच नसल्याने जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शेतकऱ्यांसाठी पोळा हा केवळ धार्मिक किंवा पारंपरिक सण नसून, आपल्या पशुधनाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा दिवस आहे. मात्र, यंदा पाऊसच नसल्याने शेतकरी सण साजरा करण्यापेक्षा जनावरांच्या चाऱ्याची आणि पाण्याची चिंता करीत आहेत.पावसाने दडी मारल्याने शेती, पशुधन आणि शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर मोठा परिणाम झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.