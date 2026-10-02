Chandrashekhar Bawankule : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दुष्काळी अनुदान जमा करण्यात येईल

- बाळासाहेब काळेकरमाड - पावसाअभावी छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात खरीप पिकांची स्थिती बिकट झाली असून, सोयाबीन व कपाशीची पिके करपून गेली आहेत. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी (ता. २) गाढे जळगाव परिसरातील दुष्काळी पिकांची पाहणी केली..दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर दुष्काळी अनुदान जमा करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. बावनकुळे यांनी गाढे जळगाव शिवारातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. गट क्रमांक ३७६ मधील मंजूर उस्मान पठाण यांच्या दोन एकर सोयाबीन पिकाची पाहणी करताना त्यांनी पिकांच्या नुकसानीची माहिती घेतली. पठाण यांनी यंदा सुमारे ४० हजार रुपये खर्च केला असून, दरवर्षी एकरी १० ते १२ क्विंटल उत्पादन मिळते..मात्र, यंदा दुष्काळामुळे एकरी केवळ एक ते दोन क्विंटल उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.गट क्रमांक ४२६ मधील भानुदास ठोंबरे यांच्या दोन एकर क्षेत्रातील कपाशी व सोयाबीन पिकाचीही मंत्र्यांनी पाहणी केली. पिकांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार रुपये खर्च झाला असून, पाण्याअभावी संपूर्ण पीक करपून गेल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले..पंचनामे अचूक करण्याच्या सूचनामहसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन नुकसानीचे अचूक पंचनामे करावेत आणि ते शासनाकडे सादर करावेत, अशा सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील मंत्री दुष्काळग्रस्त भागात प्रत्यक्ष जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले..यंदा सोयाबीन व कपाशीचे एकरी आठ ते दहा क्विंटलपर्यंत मिळणारे उत्पादन दीड ते दोन क्विंटलपर्यंत घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भरीव दुष्काळी मदत देण्यात येईल. पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याच्या सूचना राष्ट्रीयीकृत बँका व पतसंस्थांना देण्यात आल्या असून, नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले..पाणी, चाऱ्यासाठी उपाययोजनादुष्काळामुळे पिण्याच्या पाण्याचा तसेच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. परिसरातील तलावांमधील पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. गावनिहाय पशुधनाची संख्या निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ‘वैरण विकास धोरणा’अंतर्गत चारा छावण्या सुरू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.दरम्यान, लहुकी, सुकना व हिवरा तलावातील पाणी उपशासाठी सुरू असलेली स्पर्धा थांबवावी.तालुक्यातील आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने जनावरांसाठी चारा व नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची तातडीने व्यवस्था करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.यावेळी उपविभागीय अधिकारी व्यंकट राठोड, आमदार अनुराधा चव्हाण, आमदार नारायण कुचे, बाजार समितीचे सभापती श्रीराम शेळके, तहसीलदार शिवानंद बिडवे, तालुका कृषी अधिकारी श्याम गुळवे, मंडळ अधिकारी संतोष लोळगे यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी व परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते..शेतकऱ्यांची व्यथासोयाबीनची दोन एकरलागवड केली आहे. दरवर्षी एकरी १० ते १२ क्विंटल उत्पादन मिळते. यंदा मात्र दुष्काळामुळे एक ते दोन क्विंटल उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. सुमारे ४० हजार रुपये खर्च झाला असून, तोही भरून निघणार नाही.- मंजूर उस्मान पठाण, शेतकरीदोन एकरांत कपाशी व सोयाबीनची लागवड केली आहे. पिकासाठी ४० ते ४५ हजार रुपये खर्च झाला. मात्र, पाण्याअभावी संपूर्ण पीक करपून गेले आहे. शासनाने तातडीने दुष्काळी मदत द्यावी.’- भानुदास ठोंबरे, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.