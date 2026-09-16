Hingoli News : दुष्काळाच्या झळांनी खरीप करपला; शेतकऱ्यांना मदतीची आस! मानसपिंप्रीत पालकमंत्री नरहरी झिरवाळांकडून नुकसानीची पाहणी, एकरी ५० हजारांची मदतीची मागणी

हिंगोली - पावसाने पाठ फिरवल्याने सेनगाव तालुक्यातील खरीप हंगाम संकटात सापडला असून, मानसपिंप्री परिसरातील शेतशिवारात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. करपलेल्या पिकांची पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी बुधवारी (ता. १६) प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पाहणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा परिषद चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक गायकवाड, पोलीस अधीक्षक श्रेणिक लोढा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पतंगे , माजी नगराध्यक्ष दिलीप चव्हाण उपस्थित होते.यावेळी पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत पावसाची स्थिती, पिकांची वाढ आणि झालेल्या नुकसानीची माहिती जाणून घेतली..पावसाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका खरीप पिकांना बसला आहे. सुरुवातीला झालेल्या पावसानंतर पिकांची वाढ चांगली झाली; मात्र त्यानंतर पावसाने प्रदीर्घ दडी मारल्याने पिके सुकू लागली आहेत. अनेक शेतांमध्ये उभ्या पिकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली असून, उत्पादनात मोठी घट होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.उत्पादन खर्चही निघण्याची शक्यता मावळल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. नुकसानग्रस्त पिकांसाठी एकरी ५० हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी ठोस मागणी शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली..शेतकऱ्यांच्या अडचणी ऐकून घेत पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांची शासनस्तरावर दखल घेतली जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून हिंगोली जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.दुष्काळसदृश परिस्थितीची वस्तुनिष्ठ माहिती घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेतात उतरून परिस्थितीची पाहणी केल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत..मदतीसाठी शेतकऱ्यांचा आक्रोश; एकरी ५० हजारांची मदत देण्याची मागणीपावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, उत्पादन खर्चही वसूल होणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने पंचनामे करून तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.....शेतकऱ्यांचा आक्रोश : पंचनामे नंतर करा, आधी मदत द्या!दुष्काळाने खरीप पिके हातची गेली असताना पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत वेळ दवडू नये. शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी. तसेच नुकसानीचे निकष, क्षेत्रफळ किंवा वैयक्तिक पंचनाम्यांच्या अटी न लावता हिंगोली जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट पीकविमा भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.एकरी ५० हजार रुपये तातडीची मदत, सरसकट पीकविमा भरपाई आणि नागरिक व पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.