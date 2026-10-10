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Kaygaon News : गंगापूर तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट! चारा छावण्यांसाठी प्रशासनाची धावपळ; शेतकऱ्यांचे लक्ष प्रत्यक्ष मदतीकडे

गंगापूर तालुक्यात पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थितीचे सावट गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Gangapur Tehsil Drought

Gangapur Tehsil Drought

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - गंगापूर तालुक्यात पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थितीचे सावट गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शेती आणि पशुधनासमोरील संकटाची तीव्रता वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. संभाव्य चारा व पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शुक्रवारी (ता. ९) रोजी जामगाव शिवारात चारा छावण्यांसाठी प्रशासनाने जागेची पाहणी केली.

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