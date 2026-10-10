Kaygaon News : गंगापूर तालुक्यावर दुष्काळाचे सावट! चारा छावण्यांसाठी प्रशासनाची धावपळ; शेतकऱ्यांचे लक्ष प्रत्यक्ष मदतीकडे

कायगाव - गंगापूर तालुक्यात पावसाअभावी दुष्काळी परिस्थितीचे सावट गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शेती आणि पशुधनासमोरील संकटाची तीव्रता वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. संभाव्य चारा व पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शुक्रवारी (ता. ९) रोजी जामगाव शिवारात चारा छावण्यांसाठी प्रशासनाने जागेची पाहणी केली..दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी गंगापूर तालुक्यातील जामगाव मंडळात शेती महामंडळाच्या जमिनीची पाहणी करण्यात आली. भविष्यात जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याची गरज भासल्यास योग्य जागा उपलब्ध व्हावी, हा या पाहणीमागील प्रमुख उद्देश होता.तसेच पशुसंवर्धन विभागाकडून चारा उपलब्ध करण्यासाठी जागा पाण्याची सोय असलेली जागा पाहणी करण्यासाठी आली..तालुक्यात पावसाने ओढ दिल्यास पिकांचे नुकसान, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई अशा समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागू शकते. आधीच शेतीच्या अनिश्चिततेने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पशुधन जगविण्याचे आव्हानही गंभीर ठरू शकते. त्यामुळे संभाव्य संकटाचा विचार करून प्रशासनाने केवळ कागदोपत्री तयारी न करता ठोस उपाययोजना वेळेत राबविण्याची गरज आहे..चारा छावण्यांसाठी जागा निश्चित करताना उपलब्ध क्षेत्र, जनावरांसाठी आवश्यक सुविधा, पाणीपुरवठा आणि चाऱ्याची उपलब्धता यांचे नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. संकट तीव्र झाल्यानंतर धावपळ करण्याऐवजी आताच आवश्यक तयारी पूर्ण करण्याची अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे..या पाहणीवेळी अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे, निवासी जिल्हाधिकारी जनार्दन विधाटे, गंगापूरचे उपविभागीय अधिकारी अविनाश लोंढे, तहसीलदार नवनाथ वागवाड, तालुका कृषी अधिकारी बापूराव जायभाय, जामगाव मंडळ अधिकारी तसेच ग्राम महसूल अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.