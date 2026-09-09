मराठवाडा

Bail Pola Festival : शेतकऱ्यांच्या बैलपोळ्यावर दुष्काळाचे सावट! पाऊस नाही, प्रकल्प कोरडे; बैल धुण्यासाठीही पाणी नाही....

वर्षभर शेतामध्ये कष्ट करणाऱ्या बैलाचे कौडकौतुक करणाण्याचा सण म्हणचे बैलपोळा होय.
Bail Pola Festival

Bail Pola Festival

sakal

राम काळगे
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निलंगा - वर्षभर शेतामध्ये कष्ट करणाऱ्या बैलाचे कौडकौतुक करणाण्याचा सण म्हणचे बैलपोळा होय. पावसाचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने तालुक्यातील नद्या व प्रकल्प पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे बैल धुण्यासाठीही पाणी नाही तर खरिपाची पीके सुकू लागल्याने यंदाच्या बैलपोळ्यावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे.

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