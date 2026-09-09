Bail Pola Festival : शेतकऱ्यांच्या बैलपोळ्यावर दुष्काळाचे सावट! पाऊस नाही, प्रकल्प कोरडे; बैल धुण्यासाठीही पाणी नाही....

निलंगा - वर्षभर शेतामध्ये कष्ट करणाऱ्या बैलाचे कौडकौतुक करणाण्याचा सण म्हणचे बैलपोळा होय. पावसाचे प्रमाण अतिशय कमी असल्याने तालुक्यातील नद्या व प्रकल्प पूर्णपणे कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे बैल धुण्यासाठीही पाणी नाही तर खरिपाची पीके सुकू लागल्याने यंदाच्या बैलपोळ्यावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे..वर्षभर शेतामध्ये काबाड कष्ट करणाऱ्या बैलासाठीचा पोळा हा सण गुरूवारी ता. दहा रोजी साजरा होत आहे. बुधवारी ता. नऊ रोजी खांदेमळणी असून या दिवशी बैलांना धुतले (अंघोळ) घतली जाते. त्यानंतर त्यांना रात्री गोडधोड खाऊ घालून निमंत्रण दिले जाते.बैलपोळ्या दिवशी सकाळी परत बैल धुतले जातात त्यांना रंगरंगोटी करून घागरमाळा, कमरपट्टा, झुली, शिंगाना वारनेस लावून सजवले जाते. त्यानंतर वाजत गाजत त्याची मिरवणूक काढून मंदीराच्या भोवती प्रदक्षिणा घालून घरी व मंदीरात पूजा केली जाते. घरातील पतीपत्नी पूजा करून ओवाळणी करत असतात कांही गावामध्ये शेतकऱ्यांचा ठाराविक मान असतो. अनेक शेतकरी बैलाची वाजत गाजत मिरवणूक काढतात शेतकऱ्यांचा बैलपोळा हा सण अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो..यंदा कांही भागात वेळेवर पेरण्या झाल्या तर कांही भागात ऊशीराने पेरण्या झाल्या सुरवातीला पिकापूरता पाऊस झाला आहे. पावसाळ्याचे केवळ पंधरा ते विस दिवस उरले आहेत मात्र अजूनही सरासरीपेक्षा कमी पाऊस आहे. तालुक्यातील मसलगा, बडूर. केदारपूर, निलंगा, शेडोळ, चिलवंतवाडी, हाडगा यासह आदी प्रकल्पातील पाण्याची स्थिती गंभीर आहे.शेतकऱ्यांना बैल धुण्यासाठी पाणी नसल्याची स्थिती आहे. तर पाऊस नसल्याने शेतकरी तुषारद्वारे पीकाला पाणी देत आहेत तर हलक्या प्रतिच्या जमिनीवरील पीके सुकू लागली असल्याने बळीराजा चिंतातूर झाला आहे. मांजरा व तेरणा या दोन्ही नद्या कोरड्या आहेत..बाजारात शेतकऱ्यांना सजवण्यासाठीचे विविध साहीत्यानी दुकाने थाटली असून सुताचे भाव वाढल्याने किंमतीमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. घागरमळे, कमरपट्टा, गोंडे, घुंगरू, घाटी, झुली, मटाटी, वारनेस आदी साहीत्य बाजारात खरेदी करतांना दिसत आहेत. पावसाअभावी यंदाच्या बैलपोळा शेतकऱ्यांना दुष्काळाचे सावटाखाली साजरा करावा लागत आहे. खरीप हंगामातील पिके सुकू लागले आहेत त्यामुळे पावसाची गरज आहे यंदाचा बैलपोळा शेतकरी दुष्काळाच्या सावताखाली साजरा करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.