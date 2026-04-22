Degloor Drug License: देगलूरमध्ये औषध विक्रीत गंभीर अनियमितता; डी. अँड जी फार्माचे दोन्ही परवाने रद्द, २१ एप्रिलपासून खरेदी-विक्रीस संपूर्ण बंदी

देगलूर : अन्न व औषध प्रशासन विभागाने केलेल्या तपासणीत गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने देगलूर येथील एका औषध विक्रेत्याचे दोन परवाने रद्द करण्यात आले असून ता .२१ एप्रिल २०२६ पासून संबंधित दुकानास औषध खरेदी-विक्रीस पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. सहाय्यक आयुक्त (औषधे), नांदेड यांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे येथे एकच खळबळ उडाली आहे..देगलूर येथील मे. डी. अँड जी फार्मा या दुकानाची ता.२६ ऑगस्ट २०२४ रोजी तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत औषध साठा, नोंदवही, विक्री पद्धती तसेच परवाना अटींचे पालन यामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. औषधांच्या नोंदी अपूर्ण ठेवणे, काही औषधांची नियमबाह्य विक्री करणे आणि संबंधित कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले..या अनियमिततेबाबत संबंधित परवानाधारकास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र सादर केलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर निर्णय घेत परवाने रद्द केले.रद्द करण्यात आलेल्या परवान्यांमध्ये नमुना क्रमांक २० व २१ अंतर्गत MH-NAN-461280 आणि MH-NAN-461281 या परवान्यांचा समावेश आहे. हे परवाने ता. ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंजूर झाले होते व त्यांची मुदत ता.२ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत होती. मात्र नियमभंगामुळे त्यांना मुदतपूर्व रद्द करण्यात आले..दरम्यान, संबंधित परवानाधारकाने या आदेशाविरुद्ध शासनाकडे अपील केले होते व काही काळ स्थगिती मिळाली होती. तथापि, अंतिम निर्णयानंतर ता. २१ एप्रिल २६ पासून औषध खरेदी-विक्रीस संपूर्ण बंदी लागू करण्यात आली आहे..प्रशासनाचा इशारा"सदर प्रकरणात गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. २१ एप्रिल २६ पासून संबंधित परवानाधारकास औषध खरेदी-विक्रीस पूर्ण बंदी करण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.अ. तु. राठोड, सहाय्यक आयुक्त (औषधे), नांदेडया कारवाईमुळे देगलूरमधील औषध विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली असून नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबाबत प्रशासन अधिक सतर्क झाल्याचे दिसून येत आहे.