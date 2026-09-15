Pimpri Raja Accident: मद्यधुंद चालकाने गणेशभक्तांना चिरडले; दोघांचा मृत्यू, चिमुकल्यासह नऊ जण गंभीर, पिंप्रीराजा येथे काळजाचा ठोका चुकवणारी दुर्घटना

चित्तेपिंपळगाव/करमाड: मद्यधुंद चालकाने भरधाव कंटेनर थेट गणरायाच्या आगमनासाठी उभ्या असलेल्या गणेशभक्तांच्या अंगावर घातला. पिंप्रीराजा (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथे करमाड-दहेगाव राज्य मार्गावर सोमवारी (ता. १४) रात्री साडेआठला घडलेल्या या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला, तर एका सात वर्षांच्या चिमुकल्यासह नऊ जण गंभीर जखमी झाले..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.प्रत्यक्षदर्शीच्या माहितीनुसार, चित्तेपिंपळगावकडून करमाडच्या दिशेने जाणारा कंटेनर (क्र. एमएच २१ बीएच ७४१६) सुसाट होता. चालक किशोर अण्णा घुले (वय ३१, रा. कारखेल, ता. आष्टी, जि. बीड) हा मद्यधुंद असल्याने त्याला रस्त्यावरील गतिरोधकाचा अंदाज आला नाही. गतिरोधकावर आदळून अनियंत्रित झालेला हा कंटेनर करमाडकडे वळण्याऐवजी थेट रस्त्याच्या कडेला गणरायाची वाट पाहत उभ्या असलेल्या नागरिकांमध्ये घुसला. या कंटेनरने दुचाकी व ट्रॅक्टरलाही जोरदार धडक दिली. यात शेतकरी विठ्ठल रामभाऊ जाधव (वय ४४) हे दुचाकीसह कंटेनरखाली चिरडले गेले. यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, गंभीर जखमी झालेले रमेश लहू बनसोडे (वय ४०, दोघेही रा. पिंप्रीराजा) यांची रुग्णालयात उपचारादरम्यान प्राणज्योत मालवली..जखमींची नावेया दुर्घटनेत गणेश सुरेश पवार (वय २८), त्यांचा सात वर्षांचा मुलगा हर्षवर्धन, वैभव सोमनाथ भावले (२३), विष्णू गणेश रांजणे (२२), अमोल शिवलाल फतपुरे (२७), प्रकाश चंद्रभान पाखरे (२६), अर्जुन गवारे (१८), कैलास ठोकळ (३७) आणि करण नरवडे (१८) हे नऊ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना नरेंद्राचार्य महाराज संस्थान नाणीजधाम यांच्या रुग्णवाहिकेतून तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात दाखल केले. जखमींवर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत..जमावाने चालकाला बदडलेअपघातानंतर संतप्त झालेल्या जमावाने मद्यधुंद कंटेनर चालकाला बेदम चोप दिला. पोलिसांनी त्याला चिकलठाणा येथील मिनी घाटीत उपचारासाठी दाखल केले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत स्वामी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी पूजा नागरे आणि पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. रात्री उशिरापर्यंत करमाड पोलिस स्थानकात गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू होते..ऐन सणासुदीत घरावर शोककळासणासुदीच्या दिवशी जाधव आणि बनसोडे कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. रमेश बनसोडे यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले आणि आई, तर विठ्ठल जाधव यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. गणरायाच्या आगमनाच्या दिवशीच घरातील कर्ते पुरुष हिरावले गेल्याने संपूर्ण पिंप्रीराजा गावावर शोककळा पसरली आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.अवघ्या पाच मिनिटांनी टळला मोठा अनर्थया अपघातात मोठी जीवितहानी थोडक्यात टळली. अपघाताच्या अवघ्या पाच मिनिटांपूर्वीच जवळपास १०० गणेशभक्तांचा मोठा जमाव गणरायाची मूर्ती घेऊन एका ट्रॅक्टरने याच ठिकाणाहून पुढे गेला होता. हा जमाव तिथेच थांबला असता, तर या अपघाताचे स्वरूप अत्यंत भीषण झाले असते आणि मोठी जीवितहानी झाली असती, असे प्रत्यक्षदर्शीनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.